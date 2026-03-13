Рост цен на нефть приносит России 150 млн долларов в день

© Deutsche Welle 13 марта, 2026 11:30

Резкий рост мировых цен на нефть в условиях войны США и Израиля против Ирана ежедневно приносит российскому бюджету около 150 млн долларов дополнительного дохода, сообщила в четверг, 12 марта, газета The Financial Times (FT) со ссылкой на расчеты отраслевых аналитиков. По их оценкам, к концу марта Россия может получить в общей сложности от 3,3 до 4,9 млрд долларов сверхдоходов - при условии, что средняя цена на российские сорта нефти составит 70-80 долларов за баррель. Для сравнения: в феврале она держалась на уровне около 45 долларов.

Ведущий аналитик компании Kpler Сумит Ритолий назвал Россию "главным победителем" в новой войне на Ближнем Востоке. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, комментируя публикацию FT в соцсети X, написал, что происходящее - "только начало крупнейшего энергетического кризиса в истории".

Ослабление ограничений против России

После выхода статьи FT власти США объявили о временном смягчении санкций в отношении российской нефти, введенные из-за войны России против Украины, - разрешены поставки, если нефть и нефтепродукты были загружены на суда до 12 марта. По данным Kpler, которые приводит The Bell, к 6 марта на танкерах находилось около 130 млн баррелей российской нефти, значительная часть которой задержалась в пути из-за санкций.

Дмитриев уточнил, что под снятие США всех ограничений подпадают около 100 млн баррелей российской нефти, находящихся в транзите.

Мировые цены на нефть остаются высокими

Несмотря на разрешение США покупать российскую нефть, ситуация на энергетических рынках остается напряженной. В пятницу, 14 марта, котировки североморской нефти Brent лишь незначительно снизились и продолжают колебаться около отметки 100 долларов за баррель. Американская марка WTI подешевела на 0,8 процента до 94,93 доллара за баррель. За неделю Brent и WTI подорожали на девять и семь процентов соответственно. С начала войны против Ирана страх перед долгосрочными перебоями в поставках подтолкнул котировки вверх более чем на 40 процентов.

Стремясь смягчить турбулентность на нефтяном рынке министерство энергетики США 11 марта уже объявило о высвобождении 172 млн баррелей из стратегического резерва - в рамках общей договоренности 32 стран - членов Международного энергетического агентства (МЭА) выбросить на рынок в совокупности 400 млн баррелей.

Однако эксперты сомневаются в эффективности этих мер. По словам аналитика LSEG Эмрила Джамила, для рынка это краткосрочные решения, которые не устраняют проблему предложения. Аналитик Haitong Futures Ян Ан считает более важным восстановление нормального судоходства в Ормузском проливе. Именно практически полная остановка судоходства в проливе между Ираном и Оманом на фоне войны стала главной причиной резкого роста нефтяных цен. Через Ормузский пролив проходит около одной пятой мирового предложения нефти.

 

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Загрузка

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

