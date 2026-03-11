Россия завоевала на Паралимпиаде еще два золота

11 марта, 2026 14:40

Российский лыжник Иван Голубков выиграл гонку на 10 километров раздельным стартом в категории сидя. Лыжница Анастасия Багиян завоевала золото в гонке на 10 км, сообщает DW.

Российские спортсмены в среду, 11 марта, завоевали на Паралимпиаде в Италии еще две золотые медали. Лыжник Иван Голубков победил в гонке на 10 км раздельным стартом в категории сидя, показав результат 25 минут 6 секунд. Второе место занял китаец Мао Чжунъу (26:12,2), третье - его соотечественник Чжэн Пэн (26:14,7). Голубков выступает в классе LW11.5 - для спортсменов с поражением нижних конечностей и туловища.

Шестикратный чемпион мира и девятикратный обладатель Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону, Голубков до сего дня не имел паралимпийских наград. Тремя днями ранее, 10 марта, он не смог выйти в финал спринтерской гонки, финишировав в квалификации на 19-м месте с результатом 2 минуты 22,44 секунды.

Между тем российская лыжница Анастасия Багиян также выиграла золото в гонке на 10 км в Тезеро. Багиян показала результат 29 минут 39,7 секунды. Это ее вторая золотая медаль на этих Играх.

Медальный зачет

В результате российская сборная имеет в своей копилке уже четыре высших награды. Ранее Варвара Ворончихина победила в супергиганте, а лыжница Анастасия Багиян выиграла золото в классическом спринте среди спортсменов с нарушением зрения.

Россия и Белоруссии впервые с 2014 года выступают на Паралимпийских играх под национальными флагами и с гимном. От России на Паралимпиаду допущены шесть спортсменов.

В сентябре 2025 года Генассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК, IPC) восстановила членство паралимпийских комитетов России и Белоруссии, приостановленное после начала войны в Украине.

Спорное решение Паралимпийского комитета

Формально благодаря этому россияне и белорусы уже имели возможность выступать на Олимпиаде в Италии под национальными флагами. Однако окончательный допуск зависел от международных федераций видов спорта.

В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляции российских и белорусских спортсменов на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать их к международным соревнованиям. В итоге спортсмены-паралимпийцы получили право участвовать в соревнованиях FIS без нейтрального статуса и с национальной символикой.

Это решение вызвало шквал критики. Сборные более десятка стран их-за этого бойкотировали открытие Паралимпийских игр в Италии.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

