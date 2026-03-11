Россия завоевала на Паралимпиаде еще два золота

Российские спортсмены в среду, 11 марта, завоевали на Паралимпиаде в Италии еще две золотые медали. Лыжник Иван Голубков победил в гонке на 10 км раздельным стартом в категории сидя, показав результат 25 минут 6 секунд. Второе место занял китаец Мао Чжунъу (26:12,2), третье - его соотечественник Чжэн Пэн (26:14,7). Голубков выступает в классе LW11.5 - для спортсменов с поражением нижних конечностей и туловища.

Шестикратный чемпион мира и девятикратный обладатель Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону, Голубков до сего дня не имел паралимпийских наград. Тремя днями ранее, 10 марта, он не смог выйти в финал спринтерской гонки, финишировав в квалификации на 19-м месте с результатом 2 минуты 22,44 секунды.

Между тем российская лыжница Анастасия Багиян также выиграла золото в гонке на 10 км в Тезеро. Багиян показала результат 29 минут 39,7 секунды. Это ее вторая золотая медаль на этих Играх.

Медальный зачет

В результате российская сборная имеет в своей копилке уже четыре высших награды. Ранее Варвара Ворончихина победила в супергиганте, а лыжница Анастасия Багиян выиграла золото в классическом спринте среди спортсменов с нарушением зрения.

Россия и Белоруссии впервые с 2014 года выступают на Паралимпийских играх под национальными флагами и с гимном. От России на Паралимпиаду допущены шесть спортсменов.

В сентябре 2025 года Генассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК, IPC) восстановила членство паралимпийских комитетов России и Белоруссии, приостановленное после начала войны в Украине.

Спорное решение Паралимпийского комитета

Формально благодаря этому россияне и белорусы уже имели возможность выступать на Олимпиаде в Италии под национальными флагами. Однако окончательный допуск зависел от международных федераций видов спорта.

В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляции российских и белорусских спортсменов на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать их к международным соревнованиям. В итоге спортсмены-паралимпийцы получили право участвовать в соревнованиях FIS без нейтрального статуса и с национальной символикой.

Это решение вызвало шквал критики. Сборные более десятка стран их-за этого бойкотировали открытие Паралимпийских игр в Италии.