Россия высылает эстонского дипломата

По сообщению МИД, этот шаг является ответом Эстонии, которая в августе приняла аналогичное решение о высылке российского дипломата, работавшего в посольстве Таллинна. По заявлению Москвы, они следуют принципу зеркальных действий. Враждебные шаги Эстонии не останутся без ответа, отмечает Россия.

Глава службы связи с общественностью МИД Эстонии Сусан Лиллевяли сказала BNS, что шаг России по высылке эстонского дипломата был ожидаемым после того, как Эстония 13 августа сообщила о высылке российского дипломата и его провозглашении персоной нон грата.

«При передаче ноты Министерство иностранных дел Эстонии проинформировало представителя посольства России, что Эстония не намерена мириться с действиями России, направленными против нашего конституционного строя и внутригосударственной стабильности, и считает необходимым крайне четко выразить это», - сказала Лиллевяли.