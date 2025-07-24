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Россия: Встреча Путина с Зеленским до конца лета маловероятна

© Deutsche Welle 24 июля, 2025 17:57

Мир 0 комментариев

В Кремле заявили, что встреча глав стран возможна только после того, как будет "проделана вся работа, чтобы на этих переговорах зафиксировать наработки". Это ставит под сомнение возможность диалога до конца августа.

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только после того, "как будет проделана вся работа, чтобы на этих переговорах были зафиксированы наработки", заявил в четверг, 24 июля, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. В связи с этим Кремль считает маловероятной встречу глав стран до конца августа, сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в Кремле.

Что конкретно подразумевается под "всей работой" и фиксацией "наработок" Песков не уточнил. Комментируя состоявшийся накануне третий раунд прямых переговоров между российской и украинской делегациями, он лишь отметил, что РФ попунктно изложила там "свою конструктивную повестку, которая нацелена на предметную работу и может привести к достижению конкретных результатов".

На прошедшем в Стамбуле очередном раунде Украина предложила провести в августе новую встречу, но уже на высшем уровне. Таким образом, по представлению Киева, будет соблюден отведенный Москве президентом США Дональдом Трампом 50-дневный срок для достижения мирного соглашения в войне РФ против Украины.

"Прорыва мы не ждали, прорыв вряд ли возможен"

Прорывов по итогам третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле не ожидалось, но набор гуманитарных тем, предложенных там для обсуждения, стоит оценивать позитивно, заявил также Песков, подчеркнув при этом, что подходы сторон к проектам меморандума "диаметрально противоположны".

По версии пресс-секретаря Кремля, российские предложения "необходимы и важны для любой из сторон" и напомнил о предложении РФ создать некие три рабочие группы, которые в режиме онлайн могли бы осуществлять дальнейшее общение. "Посмотрим, насколько эти предложения найдут свое понимание в Киеве", - добавил Песков.

 Переговоры в Стамбуле

На третьем раунде переговоров вечером 23 июля с украинской стороны делегацию возглавлял бывший министр обороны Украины, а ныне секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров. Главой российской делегации был вновь назначен помощник президента РФ и автор учебников истории России Владимир Мединский.

Между сообщениями о начале и окончании переговоров делегаций в полном составе прошло около 40 минут. Стороны, по данным российского агентства ТАСС, договорились об обменах военных и гражданских лиц.

По данным Умерова, Киев уже сейчас готов к прекращению огня и призвал Москву демонстрировать конструктивный подход, передают агентства. Спустя несколько часов после окончания переговоров РФ нанесла очередные удары по Украине - в частности, по Одессе и Харькову.

Первый раунд переговоров прошел 16 мая во дворце Долмабахче в Стамбуле. В ходе вторых переговоров 2 июня Россия и Украина договорились обменяться тяжелоранеными военными и пленными в возрасте до 25 лет, а также передать друг другу по 6000 тел военнослужащих, погибших на войне.

 

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