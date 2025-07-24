Россия: Встреча Путина с Зеленским до конца лета маловероятна

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только после того, "как будет проделана вся работа, чтобы на этих переговорах были зафиксированы наработки", заявил в четверг, 24 июля, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. В связи с этим Кремль считает маловероятной встречу глав стран до конца августа, сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в Кремле.

Что конкретно подразумевается под "всей работой" и фиксацией "наработок" Песков не уточнил. Комментируя состоявшийся накануне третий раунд прямых переговоров между российской и украинской делегациями, он лишь отметил, что РФ попунктно изложила там "свою конструктивную повестку, которая нацелена на предметную работу и может привести к достижению конкретных результатов".

На прошедшем в Стамбуле очередном раунде Украина предложила провести в августе новую встречу, но уже на высшем уровне. Таким образом, по представлению Киева, будет соблюден отведенный Москве президентом США Дональдом Трампом 50-дневный срок для достижения мирного соглашения в войне РФ против Украины.

"Прорыва мы не ждали, прорыв вряд ли возможен"

Прорывов по итогам третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле не ожидалось, но набор гуманитарных тем, предложенных там для обсуждения, стоит оценивать позитивно, заявил также Песков, подчеркнув при этом, что подходы сторон к проектам меморандума "диаметрально противоположны".

По версии пресс-секретаря Кремля, российские предложения "необходимы и важны для любой из сторон" и напомнил о предложении РФ создать некие три рабочие группы, которые в режиме онлайн могли бы осуществлять дальнейшее общение. "Посмотрим, насколько эти предложения найдут свое понимание в Киеве", - добавил Песков.

Переговоры в Стамбуле

На третьем раунде переговоров вечером 23 июля с украинской стороны делегацию возглавлял бывший министр обороны Украины, а ныне секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров. Главой российской делегации был вновь назначен помощник президента РФ и автор учебников истории России Владимир Мединский.

Между сообщениями о начале и окончании переговоров делегаций в полном составе прошло около 40 минут. Стороны, по данным российского агентства ТАСС, договорились об обменах военных и гражданских лиц.

По данным Умерова, Киев уже сейчас готов к прекращению огня и призвал Москву демонстрировать конструктивный подход, передают агентства. Спустя несколько часов после окончания переговоров РФ нанесла очередные удары по Украине - в частности, по Одессе и Харькову.

Первый раунд переговоров прошел 16 мая во дворце Долмабахче в Стамбуле. В ходе вторых переговоров 2 июня Россия и Украина договорились обменяться тяжелоранеными военными и пленными в возрасте до 25 лет, а также передать друг другу по 6000 тел военнослужащих, погибших на войне.