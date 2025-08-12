Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Россия объявила писателя Дмитрия Быкова в международный розыск

© Deutsche Welle 12 августа, 2025 16:37

История и культура 0 комментариев

Писатель Дмитрий Быков, заочно арестованный в России по делу о "фейках" про армию, объявлен российскими властями сначала в федеральный, а затем - в международный розыск.

Писатель Дмитрий Быков, которого в России заочно арестовали по обвинению в распространении "фейков" о российской армии, объявлен властями РФ в международный розыск, сообщают российские государственные информагентства во вторник, 12 августа.

Как передает госагентство ТАСС со ссылкой на документы, Быков, которому в России присвоен статус "иноагента", был сначала объявлен в федеральный розыск, а затем - в международный.

8 августа Черемушкинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета (СК) РФ и заочно арестовал Быкова на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ по обвинению в "публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти".

Преследование Дмитрия Быкова в России

Быков - писатель, поэт, публицист, критик и педагог. Двукратный обладатель литературной премии "Национальный бестселлер".

В конце апреля в России против него было возбуждено уголовное дело по двум статьям: о "публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации" и об "уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах".

Так, по версии следователей, Быков "в нарушение порядка деятельности иноагента" не передал в уполномоченный орган информацию, предоставление которой предусмотрено законодательством. Кроме того, он опубликовал на одном из видеохостингов ролик, в котором содержится "заведомо ложная информация о действиях вооруженных сил РФ против мирного населения Украины".

Дмитрий Быков живет и работает в США

"Поводом для дела о так называемых фейках стало интервью Дмитрия Быкова YouTube-каналу "Популярная политика" в октябре 2023 года. В нем писатель обсуждал обстрел села Гроза в Харьковской области, жертвами которого стали почти 60 человек", - уточняет "Радио Свобода". В июле стало известно, что МВД РФ объявило писателя в розыск.

Быков уехал из России осенью 2021 года, с 2022 года он живет и работает в США. Писатель публично осудил полномасштабное российское вторжение в Украину. В 2022-2023 годах Никулинский суд дважды - на 10 и 40 тысяч рублей - штрафовал Дмитрия Быкова за отсутствие маркировки "иноагента" в публикациях в соцсетях. В феврале прошлого года московский суд оштрафовал писателя на 10 тысяч рублей по административной статье об участии в деятельности "нежелательной организации".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:55 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 6 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 7 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 8 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
В Латвии объявлено жёлтое предупреждение из-за гроз
Bitnews.lv 1 день назад
Атмосфера переменчивая: дожди и грозы сохранятся в Латвии
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: не до развлечений
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: Саласпилс — «кладезь» кадмия
Sfera.lv 3 дня назад

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать