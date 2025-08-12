Россия объявила писателя Дмитрия Быкова в международный розыск

Писатель Дмитрий Быков, которого в России заочно арестовали по обвинению в распространении "фейков" о российской армии, объявлен властями РФ в международный розыск, сообщают российские государственные информагентства во вторник, 12 августа.

Как передает госагентство ТАСС со ссылкой на документы, Быков, которому в России присвоен статус "иноагента", был сначала объявлен в федеральный розыск, а затем - в международный.

8 августа Черемушкинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета (СК) РФ и заочно арестовал Быкова на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ по обвинению в "публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти".

Преследование Дмитрия Быкова в России

Быков - писатель, поэт, публицист, критик и педагог. Двукратный обладатель литературной премии "Национальный бестселлер".

В конце апреля в России против него было возбуждено уголовное дело по двум статьям: о "публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации" и об "уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах".

Так, по версии следователей, Быков "в нарушение порядка деятельности иноагента" не передал в уполномоченный орган информацию, предоставление которой предусмотрено законодательством. Кроме того, он опубликовал на одном из видеохостингов ролик, в котором содержится "заведомо ложная информация о действиях вооруженных сил РФ против мирного населения Украины".

Дмитрий Быков живет и работает в США

"Поводом для дела о так называемых фейках стало интервью Дмитрия Быкова YouTube-каналу "Популярная политика" в октябре 2023 года. В нем писатель обсуждал обстрел села Гроза в Харьковской области, жертвами которого стали почти 60 человек", - уточняет "Радио Свобода". В июле стало известно, что МВД РФ объявило писателя в розыск.

Быков уехал из России осенью 2021 года, с 2022 года он живет и работает в США. Писатель публично осудил полномасштабное российское вторжение в Украину. В 2022-2023 годах Никулинский суд дважды - на 10 и 40 тысяч рублей - штрафовал Дмитрия Быкова за отсутствие маркировки "иноагента" в публикациях в соцсетях. В феврале прошлого года московский суд оштрафовал писателя на 10 тысяч рублей по административной статье об участии в деятельности "нежелательной организации".