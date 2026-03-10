Россия может расширить основания использовать войска за рубежом

© Deutsche Welle 10 марта, 2026 16:46

Мир

Правительство РФ одобрило внесение в Госдуму законопроекта, разрешающего вводить войска в другие страны ради защиты российских граждан от уголовного или иного преследования, пишет DW со ссылкой российские СМИ.

Министерство обороны РФ разработало законопроект, расширяющий возможности использования вооруженных сил за пределами России с целью защиты прав ее граждан. Как сообщают российские СМИ, во вторник, 10 марта, со ссылкой на неназванный источник, внесение документа в Госдуму для рассмотрения одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

"Законопроектом вносятся изменения в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" и федеральный закон "Об обороне", предусматривающие в том числе возможное экстерриториальное использование по решению президента Российской Федерации формирований Вооруженных сил РФ для защиты граждан Российской Федерации", - заявил собеседник "Интерфакса".

Заявленная цель - защита россиян за рубежом

В пояснительной записке отмечается, что "законопроект разработан в целях защиты прав граждан РФ в случае их ареста, удержания, уголовного и иного преследования во исполнение решений судов иностранных государств". Речь также идет о преследовании россиян международными судебными органами, компетенция которых не основана на международном договоре РФ или резолюции Совета Безопасности ООН в рамках полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, указывается далее.

Действующее российское законодательство с 2023 года предусматривает принятие президентом мер для защиты РФ и ее граждан "в случае принятия иностранными или международными либо межгосударственными органами решений или осуществления ими действий, противоречащих интересам РФ". При этом закон не уточняет возможные средства такой защиты.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

