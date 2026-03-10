Россия может расширить основания использовать войска за рубежом

Министерство обороны РФ разработало законопроект, расширяющий возможности использования вооруженных сил за пределами России с целью защиты прав ее граждан. Как сообщают российские СМИ, во вторник, 10 марта, со ссылкой на неназванный источник, внесение документа в Госдуму для рассмотрения одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

"Законопроектом вносятся изменения в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" и федеральный закон "Об обороне", предусматривающие в том числе возможное экстерриториальное использование по решению президента Российской Федерации формирований Вооруженных сил РФ для защиты граждан Российской Федерации", - заявил собеседник "Интерфакса".

Заявленная цель - защита россиян за рубежом

В пояснительной записке отмечается, что "законопроект разработан в целях защиты прав граждан РФ в случае их ареста, удержания, уголовного и иного преследования во исполнение решений судов иностранных государств". Речь также идет о преследовании россиян международными судебными органами, компетенция которых не основана на международном договоре РФ или резолюции Совета Безопасности ООН в рамках полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, указывается далее.

Действующее российское законодательство с 2023 года предусматривает принятие президентом мер для защиты РФ и ее граждан "в случае принятия иностранными или международными либо межгосударственными органами решений или осуществления ими действий, противоречащих интересам РФ". При этом закон не уточняет возможные средства такой защиты.