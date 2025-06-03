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«Россия могла бы быть богатой и дружить с нами»: Ланцманису жаль соседний народ (6)

Редакция PRESS 3 июня, 2025 09:03

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LETA

«По моему мнению, Россия должна показать в этом или следующем году, что она больше не тянет — в прямом смысле этого слова. Ничто не тянет — не только ее жалкий бюджет, но я думаю, что люди в конце концов устанут жить так, как они живут», — заявил художник, писатель и многолетний директор Рундальского дворца-музея Имантс Ланцманис в интервью программе "Nedēļa. Post scriptum" на телеканале TV24, обсуждая текущую ситуацию в России и деятельность президента РФ Владимира Путина.

«Мы знаем, как обстоят дела в российской глубинке — словно в Средние века. Когда все это рухнет, Западу не придется изнурять себя, выделяя 5% от ВВП на оборону. По сути, это вопрос времени, но сейчас необходимо показать зубы России и продемонстрировать, что НАТО действует — включая Латвию», - объясняет он.

Во время интервью Ланцманис отметил, что ВВП Латвии всего в 27 раз меньше ВВП России: «Что такое Латвия по сравнению с гигантской Россией с ее природными богатствами? И все же наш ВВП всего в 27 раз меньше. Россия не умеет хозяйствовать. Путин позволил все разворовать своим дружкам». 

Он выразил сожаление о несостоявшемся потенциале страны: «Россия могла бы быть богатой, жить по-европейски и дружить с нами. Мне жаль Россию и русский народ».

Особое внимание он уделил роли Владимира Путина в трансформации российского общества: «Путин в этом смысле непревзойден. То ли это подготовка в КГБ, то ли какие-то паранормальные способности — ему удалось загипнотизировать целую нацию. Довести ее до состояния, когда люди на улицах кричат: “Я хочу задушить всех украинцев, и мне противен весь Запад…” Ему удалось сделать народ больным — больным душевно».

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Комментарии (6) 208 реакций
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