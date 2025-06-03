«Мы знаем, как обстоят дела в российской глубинке — словно в Средние века. Когда все это рухнет, Западу не придется изнурять себя, выделяя 5% от ВВП на оборону. По сути, это вопрос времени, но сейчас необходимо показать зубы России и продемонстрировать, что НАТО действует — включая Латвию», - объясняет он.

Во время интервью Ланцманис отметил, что ВВП Латвии всего в 27 раз меньше ВВП России: «Что такое Латвия по сравнению с гигантской Россией с ее природными богатствами? И все же наш ВВП всего в 27 раз меньше. Россия не умеет хозяйствовать. Путин позволил все разворовать своим дружкам».

Он выразил сожаление о несостоявшемся потенциале страны: «Россия могла бы быть богатой, жить по-европейски и дружить с нами. Мне жаль Россию и русский народ».

Особое внимание он уделил роли Владимира Путина в трансформации российского общества: «Путин в этом смысле непревзойден. То ли это подготовка в КГБ, то ли какие-то паранормальные способности — ему удалось загипнотизировать целую нацию. Довести ее до состояния, когда люди на улицах кричат: “Я хочу задушить всех украинцев, и мне противен весь Запад…” Ему удалось сделать народ больным — больным душевно».