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Россия и Украина обменялись ударами после разговора Трампа и Путина

Euronews 19 марта, 2025 10:23

Мир 0 комментариев

Войска РФ атаковали поздно вечером во вторник Украину несколькими десятками ударных беспилотников, повреждены две больницы в Сумской области. В России после атаки БпЛА загорелась нефтебаза в Краснодарском крае.

Войска РФ атаковали поздно вечером во вторник Украину несколькими десятками ударных беспилотников, написал в своем телеграм-канале украинский президент Владимир Зеленский.

"Сейчас во многих регионах буквально слышно, что на самом деле нужно России. Около 40 "Шахедов" в нашем небе, работает ПВО. К сожалению, есть попадания и именно в гражданскую инфраструктуру. Прямое попадание "Шахеда" в больницу в Сумах, удары по городам Донецкой области, ударные дроны прямо сейчас в небе Киевской, Житомирской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкассской областях", - написал Зеленский.

Новая атака российских дронов по Украине произошла через несколько часов после телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, по итогам которого, как сообщается, Путин отдал приказ российским военным прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Зеленский поддержал прекращение ударов, но заявил, что Украина ответит на любую атаку. "Не может быть так, что Россия будет бить по нашей энергетике, а мы будем молчать. Мы будем отвечать", - заявил он.

Россия в ночь на среду также подверглась удару украинских беспилотников. Сообщается о пожаре на нефтебазе в станице Кавказской под Кропоткиным Краснодарского края. Местные власти заявили, что обломки сбитых дронов повредили трубопровод между резервуарами.

В Минобороны РФ утверждают, что в ночь на среду было сбито 57 БпЛА над российскими регионами, при этом Краснодарский край в сводку ведомства не попал

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Eruption в Риге: голос покоривший Элтона Джона и Бродвей

История и культура 16:24

История и культура 0 комментариев

В мире диско есть имена, которые навсегда вписаны в музыкальную историю. Одно из них – Прешес Уилсон, легендарная солистка группы Eruption. Именно благодаря ее мощному, глубокому и эмоциональному вокалу коллектив стал одной из самых ярких звезд 80-х. Ее голос звучит в таких бессмертных хитах, как I Can’t Stand the Rain и One Way Ticket, покоривших весь мир.

В мире диско есть имена, которые навсегда вписаны в музыкальную историю. Одно из них – Прешес Уилсон, легендарная солистка группы Eruption. Именно благодаря ее мощному, глубокому и эмоциональному вокалу коллектив стал одной из самых ярких звезд 80-х. Ее голос звучит в таких бессмертных хитах, как I Can’t Stand the Rain и One Way Ticket, покоривших весь мир.

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Кто виноват: Линкайтс в подкасте рассказал, как было дело с проектированием Rail Baltica

Важно 16:14

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Реализация проекта Rail Baltica продолжает вызывать в обществе ряд вопросов и опасений. Что пошло не так? Напомним, что в декабре прошлого года в итоговом отчете парламентской комиссии по расследованию проекта были названы лица, ответственные за задержку реализации проекта. В этом списке отказался и бывший министр сообщения Талис Линкайтс. Оглядываясь на время своего пребывания на посту, Линкайтс в подкасте «Piķis un ģēvelis!» на tv3.lv назвал себя одним из ответственных.

Реализация проекта Rail Baltica продолжает вызывать в обществе ряд вопросов и опасений. Что пошло не так? Напомним, что в декабре прошлого года в итоговом отчете парламентской комиссии по расследованию проекта были названы лица, ответственные за задержку реализации проекта. В этом списке отказался и бывший министр сообщения Талис Линкайтс. Оглядываясь на время своего пребывания на посту, Линкайтс в подкасте «Piķis un ģēvelis!» на tv3.lv назвал себя одним из ответственных.

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От 100 евро за визит: за что ещё платить собственникам квартир и домов?

Важно 16:11

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Знаете ли вы, что раз в десятилетие владельцы квартир и частных домов должны проверять состояние своей внутренней электропроводки? Эта обязанность прописана в правилах пожарной безопасности. И даже если вы профессиональный электрик, вашего компетентного мнения недостаточно. Необходимо вызывать сертифицированного электрика с тепловизором, услуги которого собственники должны оплачивать из своего кармана. Составляется акт, отсутствие которого может повлечь за собой штраф.

Знаете ли вы, что раз в десятилетие владельцы квартир и частных домов должны проверять состояние своей внутренней электропроводки? Эта обязанность прописана в правилах пожарной безопасности. И даже если вы профессиональный электрик, вашего компетентного мнения недостаточно. Необходимо вызывать сертифицированного электрика с тепловизором, услуги которого собственники должны оплачивать из своего кармана. Составляется акт, отсутствие которого может повлечь за собой штраф.

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Любовь! Пьяный водитель устроил ДТП с тремя автомобилями

ЧП и криминал 16:05

ЧП и криминал 0 комментариев

Утром во вторник, 18 марта, в рижском микрорайоне Дарзциемс произошло ДТП с участием трех автомобилей, причиной которого стал водитель, севший за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он признался в употреблении спиртного, однако его слова о количестве выпитого не совпали с показаниями алкотестера, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Утром во вторник, 18 марта, в рижском микрорайоне Дарзциемс произошло ДТП с участием трех автомобилей, причиной которого стал водитель, севший за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он признался в употреблении спиртного, однако его слова о количестве выпитого не совпали с показаниями алкотестера, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

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8 человек доставлены в больницу: в Риге столкнулись два троллейбуса

ЧП и криминал 15:52

ЧП и криминал 0 комментариев

Восемь человек госпитализированы после столкновения двух троллейбусов в Риге во вторник вечером. Столкновение произошло в жилом районе Пурвциемс на улице Дзелзавас.

Восемь человек госпитализированы после столкновения двух троллейбусов в Риге во вторник вечером. Столкновение произошло в жилом районе Пурвциемс на улице Дзелзавас.

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Может ли управляющий домом продать квартиру должника: как по закону?

Юридическая консультация 15:50

Юридическая консультация 0 комментариев

Если у собственника квартиры есть долг по квартплате перед домоуправлением в размере 590 евро, может ли управляющий домом продать эту квартиру, чтобы взыскать долг? Как он должен действовать в таком случае?

Если у собственника квартиры есть долг по квартплате перед домоуправлением в размере 590 евро, может ли управляющий домом продать эту квартиру, чтобы взыскать долг? Как он должен действовать в таком случае?

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Сказал, что его похитили: полицейские устроили погоню, а потом оштрафовали шутника

ЧП и криминал 15:45

ЧП и криминал 0 комментариев

Сегодня ночью, в 00:51 в полицию поступил звонок от мужчины, который заявил, что находится в машине с неизвестными людьми и его увозят в неизвестном направлении. Разговор внезапно оборвался, но когда звонивший перезвонил, на заднем плане послышались смех и веселье. Мужчина объяснил, что это была просто шутка.

Сегодня ночью, в 00:51 в полицию поступил звонок от мужчины, который заявил, что находится в машине с неизвестными людьми и его увозят в неизвестном направлении. Разговор внезапно оборвался, но когда звонивший перезвонил, на заднем плане послышались смех и веселье. Мужчина объяснил, что это была просто шутка.

Читать