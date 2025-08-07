Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Россия и США договорились о встрече президентов в ближайшие дни

© Meduza.io 7 августа, 2025 15:22

Мир 0 комментариев

Россия и США договорились организовать двустороннюю встречу президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков 7 августа. «Сейчас вместе с американскими коллегами мы приступаем к конкретной проработке», — сказал Ушаков.

По словам Ушакова, встреча может пройти уже на следующей неделе, но, сколько дней займет подготовка, пока неизвестно. Место встречи также согласовали, о нем объявят позже.

На переговорах с Путиным, рассказал Ушаков, спецпосланник президента США Стив Уиткофф «затрагивал идею» трехсторонней встречи президентов РФ, США и Украины, но Москва это предложение оставила без комментариев.

С инициативой провести переговоры Путина и Трампа выступила Россия, сообщили источники американских СМИ. Этот вопрос обсуждали в ходе встречи Путина и Уиткоффа, прошедшей в Москве 6 августа.

После переговоров в Москве, по данным The New York Times, Трамп сообщил лидерам Европы и Украины, что сперва хочет встретиться с президентом России, а затем организовать трехстороннюю встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам 6 августа, что намерен «очень скоро» провести переговоры с Путиным и Зеленским.

Дональд Трамп ранее потребовал, чтобы Россия прекратила боевые действия в Украине до 8 августа, в противном случае он введет пошлины в отношении стран, покупающих нефть у России. Трамп заявил 6 августа, что может ввести пошлины в отношении Китая из-за покупки российской нефти.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

