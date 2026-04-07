Россия и Китай заблокировали резолюцию Совбеза ООН об Ормузском проливе

Резолюция о ситуации в Ормузском проливе, предложенная Бахрейном, не была принята Совбезом ООН из-за вето России и Китая, сообщается на сайте ООН во вторник, 7 апреля. Уточняется, что за документ проголосовали 11 стран, Пакистан и Колумбия воздержались.

"В проекте резолюции говорилось о необходимости защиты свободы судоходства в Ормузском проливе и поощрения скоординированных "усилий оборонительного характера", включая сопровождение торговых и коммерческих судов, с целью сдерживания попыток препятствовать международному судоходству", - сказано в пресс-релизе ООН.

Россия пообещала представить свой проект резолюции

По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, Москва "не могла поддержать текст, который создал бы опасный прецедент для международного права, международного морского права, любых мирных усилий, а также авторитета СБ ООН". Москва пообещала вскоре представить "альтернативный проект резолюции" совместно с Пекином.

Постпред Китая при ООН заявил, что резолюция Бахрейна по Ормузскому проливу "содержит одностороннее осуждение и представляет собой попытку оказания давления". Он добавил, что принятие подобной резолюции на фоне угроз США "уничтожить цивилизацию" стало бы ложным сигналом.

Бахрейн разочарован провалом резолюции

Глава МИД Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид Аль-Заяни выразил сожаление по поводу того, что Совбез ООН не принял проект. "Отказ принять эту резолюцию посылает неверный сигнал народам мира. Сигнал о том, что угрозы международным водным путям могут оставаться безнаказанными, без каких-либо решительных действий со стороны международного сообщества", - сказал он.

По словам дипломата, в проекте резолюции содержался и призыв к Ирану в полной мере выполнять свои международные обязательства и прекратить нападения на соседние страны.

Постпред США при ООН Майк Уолц заявил, что Вашингтон поддерживает страны Персидского залива, а Китай и Россия, "встали на сторону режима, стремящегося запугать страны Персидского залива и заставить их подчиниться".

Блокада Ормузского пролива и угрозы Трампа Ирану

Из-за блокады Ираном Ормузского пролива объем нефти, поступающей на мировой рынок, фактически сократился на 20%. Дональд Трамп потребовал от Тегерана снять блокаду, обещав в противном случае уничтожить ключевые объекты иранской инфраструктуры. Установленный им дедлайн истекает в ночь на 8 апреля.

"Сегодня вечером погибнет целая цивилизация, и ее нельзя будет вернуть. Я не хочу, чтобы это случилось, но, вероятно, это случится", - написал Трамп в Truth Social 7 апреля. "Впрочем, поскольку произошла полная и тотальная смена режима и теперь в нем преобладают иные, более умные и менее радикальные умы, может быть, и может произойти нечто революционное и прекрасное. Кто знает?" - добавил он.