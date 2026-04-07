Россия и Китай заблокировали резолюцию Совбеза ООН об Ормузском проливе

© Deutsche Welle 7 апреля, 2026 20:47

Важно 0 комментариев

Резолюция Бахрейна, в которой говорилось о необходимости защиты свободы судоходства в Ормузском проливе, провалилась на голосовании Совбеза ООН из-за вето России и Китая. Они пообещали предложить свой проект документа.

Резолюция о ситуации в Ормузском проливе, предложенная Бахрейном, не была принята Совбезом ООН из-за вето России и Китая, сообщается на сайте ООН во вторник, 7 апреля. Уточняется, что за документ проголосовали 11 стран, Пакистан и Колумбия воздержались.

"В проекте резолюции говорилось о необходимости защиты свободы судоходства в Ормузском проливе и поощрения скоординированных "усилий оборонительного характера", включая сопровождение торговых и коммерческих судов, с целью сдерживания попыток препятствовать международному судоходству", - сказано в пресс-релизе ООН.

Россия пообещала представить свой проект резолюции

По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, Москва "не могла поддержать текст, который создал бы опасный прецедент для международного права, международного морского права, любых мирных усилий, а также авторитета СБ ООН". Москва пообещала вскоре представить "альтернативный проект резолюции" совместно с Пекином.

Постпред Китая при ООН заявил, что резолюция Бахрейна по Ормузскому проливу "содержит одностороннее осуждение и представляет собой попытку оказания давления". Он добавил, что принятие подобной резолюции на фоне угроз США "уничтожить цивилизацию" стало бы ложным сигналом.

Бахрейн разочарован провалом резолюции

Глава МИД Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид Аль-Заяни выразил сожаление по поводу того, что Совбез ООН не принял проект. "Отказ принять эту резолюцию посылает неверный сигнал народам мира. Сигнал о том, что угрозы международным водным путям могут оставаться безнаказанными, без каких-либо решительных действий со стороны международного сообщества", - сказал он.

По словам дипломата, в проекте резолюции содержался и призыв к Ирану в полной мере выполнять свои международные обязательства и прекратить нападения на соседние страны.

Постпред США при ООН Майк Уолц заявил, что Вашингтон поддерживает страны Персидского залива, а Китай и Россия, "встали на сторону режима, стремящегося запугать страны Персидского залива и заставить их подчиниться".

Блокада Ормузского пролива и угрозы Трампа Ирану

Из-за блокады Ираном Ормузского пролива объем нефти, поступающей на мировой рынок, фактически сократился на 20%. Дональд Трамп потребовал от Тегерана снять блокаду, обещав в противном случае уничтожить ключевые объекты иранской инфраструктуры. Установленный им дедлайн истекает в ночь на 8 апреля.

"Сегодня вечером погибнет целая цивилизация, и ее нельзя будет вернуть. Я не хочу, чтобы это случилось, но, вероятно, это случится", - написал Трамп в Truth Social 7 апреля. "Впрочем, поскольку произошла полная и тотальная смена режима и теперь в нем преобладают иные, более умные и менее радикальные умы, может быть, и может произойти нечто революционное и прекрасное. Кто знает?" - добавил он.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Важно

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Важно

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Важно

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Важно 11:53

Важно 0 комментариев

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Важно 11:48

Важно 0 комментариев

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Важно 11:36

Важно 0 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Важно 11:26

Важно 0 комментариев

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

Важно 11:25

Важно 0 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Мир 11:23

Мир 0 комментариев

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Выбор редакции 11:15

Выбор редакции 0 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

