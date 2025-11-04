Российский погранкатер с флагом ЧВК «Вагнер» замечен в реке Нарва (ВИДЕО)

МИД Эстонии на платформе «Х» иронично комментирует, что, похоже, на этот раз наемники «Вагнера» взяли под контроль российскую пограничную охрану.
«ЧВК Вагнера снова направится в Москву или на этот раз начнёт с Санкт-Петербурга? Сложно сказать. С нашей стороны границы похоже, что они аннексировали российского пограничника. Кто знает... МИД России?» — пишет МИД Эстонии.
Боевики «Вагнера» направились в Москву в июне 2023 года. Продвижение группы к Москве было остановлено, но ее лидер Евгений Пригожин погиб несколько месяцев спустя в загадочной авиакатастрофе в Тверской области.
Is Wagner marching on Moscow again, or starting with St. Petersburg this time? Hard to tell.— Estonian MFA | #StandWithUkraine (@MFAestonia) November 2, 2025
From our side it looks like they’ve already annexed the Russian border guards.
Who knows… @mfa_russia? pic.twitter.com/fJmENccVzC