Российские пенсионеры в Эстонии не получили вовремя пенсии: платежи были отклонены

Об этом пишет Rus.Postimees, отмечая, что утром в среду Департамент соцстрахования сообщил, что "российская сторона дважды пыталась перевести деньги, но платежи были отклонены". Речь идет о 3965 пенсионерах. Препятствий со стороны Эстонии на получение средств из России для выплаты пенсий гражданам РФ, которые проживают здесь, нет. Об этом Rus.Postimees сообщила советник по коммуникации Департамента социального страхования Ксения Репсон-Дефорж.

„По нашей информации препятствий к принятию банковского перевода с эстонской стороны нет. Эстонские пенсии были перечислены проживающим в России пенсионерам в срок и на этот счет у нас есть подтверждение. Мы ждем от Пенсионного фонда РФ официального письма с разъяснениями того, почему их платеж не проходит”, - сказала советник.

Между Эстонской Республикой и Российской Федерацией действует договор о социальном обеспечении, по которому Департамент социального страхования Эстонии выплачивает живущим в Эстонии пенсионерам, получающим пенсию из России, а российский Пенсионный фонд выплачивает пенсии проживающим в РФ пенсионерам, имеющим право на эстонскую пенсию. Пенсии перечисляются ежеквартально, после того как обе стороны произведут банковские переводы. Обычно платежи поступают не позднее 5-го числа каждого квартала, но в этом квартале деньги в Эстонию не поступили.

По словам Ксении Репсон-Дефорж, общение с ведомством после заключения соглашения о социальном обеспечении проходит в письменной форме по необходимости. По действующему договору обе стороны должны выполнить свои обязательства до окончания квартала, то есть до 31 марта.

На этом фоне стало известно, что военные пенсионеры РФ, которые ранее столкнулись с аналогичными проблемами, стали получать свои пенсии. Собеседники газеты из числа этой группы пенсионеров 5 марта сообщили о получении военных пенсий за январь и февраль. Причины двухмесячной задержки официально им никто не объяснил.

МИД РФ в феврале обвинял в происходящем банки ЕС. При этом Мария Захарова сообщала недостоверную информацию.

Кредитная организация, вовлеченная в перевод военных пенсий граждан РФ, настаивала и продолжает настаивать, что с их стороны никаких изменений в работе с военными пенсионерами РФ не было.

"Является человек клиентом банка или нет, какие движения происходят на счету клиента и т.д. - это банковская тайна, мы не разглашаем такую ​​информацию. Пенсионные средства по-прежнему перечисляются между Эстонией и Россией в соответствии с заключенными соглашениями. Банк не может комментировать от имени плательщика пенсий, почему пенсионеры не получают деньги, получили ли они их и когда. - 5 марта сказал Rus.Postimees руководитель отдела коммуникаций Swedbank AS Мартин Кырв. - Мы рекомендуем людям проверить свои банковские реквизиты и связываться с посольством РФ напрямую, если у них возникнут какие-либо проблемы".

Комментариев от посольства РФ не поступало. Последнее сообщение на сайте дипломатического представительства Москвы в Таллинне "О праздновании Масленицы" было опубликовано 28 февраля.