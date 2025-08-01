Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Российские пенсионеры ищут помощи в самоуправлениях: находят?

© LETA 1 августа, 2025 11:17

Новости Латвии 0 комментариев

Пенсионеры с российским гражданством уже несколько месяцев не получают пенсии из России. Некоторые пенсионеры обратились за социальной помощью в свои самоуправления.

В Риге помощь получили 104 человека, в Даугавпилсе их может быть около 30, в Лиепае - 90.

Латвия отвергает заявления России о том, что деньги не могут быть переведены из-за санкций. Это ложь, заявил министр благосостояния Рейнис Узулниекс в интервью Латвийскому радио.

Он заявил, что ничто не мешает России перевести деньги через австрийский банк, как это делалось раньше. Однако Россия не перечисляет деньги на пенсии уже два квартала, из-за чего некоторые пенсионеры столкнулись с финансовыми трудностями и обращаются в социальную службу своего самоуправления.

В Риге помощь получили 104 пенсионера.

"В среднем это около 250 евро на пенсионера в месяц, а в общей сложности на данный момент это около 30 000 евро в месяц. Эта помощь небольшая, она рассчитана на обеспечение около полутора сотен евро дохода в месяц после оплаты всех счетов, чтобы людям было на что покупать еду", - пояснил представитель Рижской думы Мартиньш Вилемсонс.

"Согласно закону, такая помощь полагается любому жителю Риги с достаточно низким уровнем дохода, независимо от гражданства", - добавил он. Учитывая, что общая сумма, предназначенная для выплаты социальной помощи в Риге, составляет около 35 миллионов евро, 30 000 евро не окажут существенного влияния на бюджет, отметил Вилемсонс.

Пенсионеры с российским гражданством проживают в разных городах Латвии. Не все из них обращаются за помощью в социальную службу, многие не могут претендовать на пособия из-за недостаточно низкого дохода.

В Даугавпилсе за помощью, вероятно, обратились около 30 пенсионеров, сообщила представитель социальной службы самоуправления Илзе Радзиня. Дополнительные средства для этого пока не требуются.

(Lsm.lv)

Lido открывает магазин нового формата в торговом центре Origo; что там будет?

Важно 15:32

Важно 0 комментариев

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать