Российские пенсионеры ищут помощи в самоуправлениях: находят?

В Риге помощь получили 104 человека, в Даугавпилсе их может быть около 30, в Лиепае - 90.

Латвия отвергает заявления России о том, что деньги не могут быть переведены из-за санкций. Это ложь, заявил министр благосостояния Рейнис Узулниекс в интервью Латвийскому радио.

Он заявил, что ничто не мешает России перевести деньги через австрийский банк, как это делалось раньше. Однако Россия не перечисляет деньги на пенсии уже два квартала, из-за чего некоторые пенсионеры столкнулись с финансовыми трудностями и обращаются в социальную службу своего самоуправления.

В Риге помощь получили 104 пенсионера.

"В среднем это около 250 евро на пенсионера в месяц, а в общей сложности на данный момент это около 30 000 евро в месяц. Эта помощь небольшая, она рассчитана на обеспечение около полутора сотен евро дохода в месяц после оплаты всех счетов, чтобы людям было на что покупать еду", - пояснил представитель Рижской думы Мартиньш Вилемсонс.

"Согласно закону, такая помощь полагается любому жителю Риги с достаточно низким уровнем дохода, независимо от гражданства", - добавил он. Учитывая, что общая сумма, предназначенная для выплаты социальной помощи в Риге, составляет около 35 миллионов евро, 30 000 евро не окажут существенного влияния на бюджет, отметил Вилемсонс.

Пенсионеры с российским гражданством проживают в разных городах Латвии. Не все из них обращаются за помощью в социальную службу, многие не могут претендовать на пособия из-за недостаточно низкого дохода.

В Даугавпилсе за помощью, вероятно, обратились около 30 пенсионеров, сообщила представитель социальной службы самоуправления Илзе Радзиня. Дополнительные средства для этого пока не требуются.

(Lsm.lv)