Российские беспилотники атаковали завод польской компании в Виннице: что там производят?

"Российские беспилотники нанесли удар по заводу польской компании Barlinek в Виннице. Директор завода сказал мне только что, что это было сделано намеренно, с трех направлений. Есть раненые, в том числе два человека с серьезными ожогами", написал на платформе Х министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Rosyjskie drony uderzyły w fabrykę Grupy Barlinek w Winnicy. Szef zakładu powiedział mi przed chwilą, że celowo, z trzech kierunków. Są ranni, w tym dwoje ciężko poparzonych. Działają służby ukraińskie, także nasz konsulat.

Zbrodnicza wojna Putina przybliża się do naszych granic. — Radosław Sikorski (@sikorskiradek) July 16, 2025

Глава МИДа добавил, что на месте обстрела работают украинские службы и сотрудники польского консульства.

"Преступная война Путина приближается к нашим границам", - отметил Сикорский.

Завод в Виннице - первый зарубежный филиал польской группы Barlinek. Он был открыт в октябре 2007 года. Предприятие производит паркетную доску и панели.

Группа Barlinek принадлежит Михалу Соловову, самому богатому поляку, состояние которого, по данным Forbes, составляет 28,1 млрд злотых (6,6 млрд евро), что делает его 187-м самым богатым человеком на земле.