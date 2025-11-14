Росатом сообщил о ночной атаке дронов на Нововоронежскую АЭС

«Россия может дать адекватный ответ на подобные атаки», подчеркнул Лихачев.

Он добавил, что уже днем тринадцатого ноября станция была полностью восстановлена после проведения ремонтных работ. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что радиационный фон на промплощадке станции оставался в норме и не изменялся. Один энергоблок продолжал работу на полной мощности.

Накануне визита Гросси Лихачев сообщил, что намерен обсудить с руководителем МАГАТЭ безопасность Запорожской АЭС и возможные совместные меры, направленные на предотвращение ядерной аварии. Нововоронежская АЭС имени В. А. Сидоренко расположена в сорока пяти километрах к югу от Воронежа и работает с тысяча девятьсот шестьдесят четвертого года. На ней функционируют семь энергоблоков с реакторами типа ВВЭР.

«Это уже не первый инцидент у станции», отметили в Росэнергоатоме.

Седьмого октября компания сообщала о падении и взрыве сбитого дрона на градирню станции. Тогда разрушений и пострадавших не было, на поверхности сооружения остался темный след от детонации, а работа станции и радиационный фон не изменились.