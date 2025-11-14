Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Росатом сообщил о ночной атаке дронов на Нововоронежскую АЭС

Редакция PRESS 14 ноября, 2025 16:17

Важно 0 комментариев

Глава Росатома Алексей Лихачев заявил на встрече с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, что в ночь с двенадцатого на тринадцатое ноября восемь украинских беспилотников атаковали Нововоронежскую атомную электростанцию. По его словам, дроны были сбиты, однако обломки повредили общее распределительное устройство, что привело к отключению трех энергоблоков от сети и снижению их мощности ниже пятидесяти процентов.

«Россия может дать адекватный ответ на подобные атаки», подчеркнул Лихачев.
Он добавил, что уже днем тринадцатого ноября станция была полностью восстановлена после проведения ремонтных работ. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что радиационный фон на промплощадке станции оставался в норме и не изменялся. Один энергоблок продолжал работу на полной мощности.

Накануне визита Гросси Лихачев сообщил, что намерен обсудить с руководителем МАГАТЭ безопасность Запорожской АЭС и возможные совместные меры, направленные на предотвращение ядерной аварии. Нововоронежская АЭС имени В. А. Сидоренко расположена в сорока пяти километрах к югу от Воронежа и работает с тысяча девятьсот шестьдесят четвертого года. На ней функционируют семь энергоблоков с реакторами типа ВВЭР.

«Это уже не первый инцидент у станции», отметили в Росэнергоатоме.
Седьмого октября компания сообщала о падении и взрыве сбитого дрона на градирню станции. Тогда разрушений и пострадавших не было, на поверхности сооружения остался темный след от детонации, а работа станции и радиационный фон не изменились.

Украинская разведка подорвала пути Транссиба в Хабаровском крае

Мир 18:33

Мир 0 комментариев

Украинские спецслужбы 13 ноября провели диверсию на Транссибирской магистрали в районе Сосновки (Хабаровский край РФ), сообщил Главный разведывательный департамент Министерства обороны Украины. По данным ведомства, именно по этому маршруту Россия получает боеприпасы и оружие из Северной Кореи.

Марупцам вернули право поливать сады водой из крана

Новости Латвии 18:31

Новости Латвии 0 комментариев

Коммунальщиков Марупе оштрафовали и обязали вернуть отдельный учет

Кто платит за ИИ-панику в мире — исследователь вывела на чистую воду организаторов

Всюду жизнь 18:24

Всюду жизнь 0 комментариев

Журналист и медиа-исследовательница Нирит Вайсс-Блатт, авторка проекта AI PANIC, два года собирает карту тех, кто раздувает глобальный страх перед «искусственным сверхразумом». Она проверила финансирование, связи, структуру организаций — и обнаружила, что за десятками «центров спасения человечества» стоит небольшой круг одних и тех же богачей и один идеологический каркас.

Даешь азарт и кредиты! Медиаиндустрия просит Сейм смягчить рекламные запреты

Новости Латвии 18:11

Новости Латвии 0 комментариев

Ассоциация вещателей Латвии считает, что до конца нынешнего созыва Сейм должен принять решения, которые улучшат долгосрочные условия для медиа-бизнеса. Среди ключевых тем, по мнению LRA, следует обсуждать не только отмену запрета на рекламу потребительского кредитования, но и пересмотр полного запрета рекламы азартных игр в латвийских медиа.

От Лиелупе до Кемери — свет. Более двенадцати тысяч свечей осветят Юрмалу

Важно 17:38

Важно 0 комментариев

Юрмала готовится к празднованию Дня провозглашения Латвийской Республики: 18 ноября в городе традиционно создадут самый длинный Путь света в стране. С 15:00 более 12 тысяч свечей зажгут вдоль главной магистрали примерно на 20 километров от моста через Лиелупе до Кемери. Огни будут направлять жителей и гостей через весь город, превращая вечер в одну длинную световую аллею.

Встречаем 18 Ноября: шеф-повар Лаурис Алексеевс дарит нам прекрасный рецепт на сладкое!

Новости партнеров 17:31

Новости партнеров 0 комментариев

Праздник ассоциируется у латвийцев с традиционным застольем, где на белой скатерти достойное место занимают свиной карбонад, жаркое или ароматные бабушкины котлеты, салат Rasols, пирожки со шпиком, любимый тортик…

Российские звезды в изгнании запускают развлекательный телеканал для уехавших

Важно 17:23

Важно 0 комментариев

Бывшие российские телеведущие, журналисты, актеры и музыканты запустили новый развлекательный проект для русскоязычной аудитории за пределами России. Канал Dom уже начал вещание на платформе Kartina.TV и на сайте Dom.show. Руководителем проекта стал ведущий телеканала «Дождь» Вячеслав Ширяев.

