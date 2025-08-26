Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Роберт Зиле: нам всё равно придётся повышать налоги

Редакция PRESS 26 августа, 2025 10:02

Новости Латвии 0 комментариев

Фото LETA

Сократить расходы или повысить налоги? Куда правительство Силини ведёт страну в финансовой сфере и не бродит ли по миру призрак истории? Робертс Зиле, вице-президент Европейского парламента, попытался найти ответы на эти вопросы в программе TV24 «Неделя. Post Scriptum», пишет nra.lv.

На вопрос о том, куда движется правительство во главе с премьер-министром Эвикой Силиней, Робертс Зиле первым делом отмечает, что оно продолжает политику своего предшественника, однопартийца Кришьяниса Кариньша.

Как известно, правительство Кариньша действовало во время пандемии COVID-19 и, в отличие от других стран, накопило довольно большие долги.

«Политика Силини продолжается в том же духе, но обстоятельства кардинально иные», — говорит Зиле. Он не уверен, куда она ведёт и каков будет результат, но оптимистичной картины нет.

Он считает, что без налоговых изменений, а именно повышения НДС и пересмотра некоторых других налогов, это невозможно. Правда, изменения произойдут не сразу, поскольку, как известно, в следующем году ожидаются выборы в Сейм, и принятие подобных решений до выборов было бы непопулярно.

«Оно будет отложено до 2027 года, но правительство, которое придёт к власти в конце 2026 года — совершенно новое или похожее на правительство Силини — будет вынуждено принять очень неприятные решения».

Эстония планирует закупить пять поездов для «Rail Baltica», Литва — четыре, Латвия — только три

Важно 21:49

Важно 0 комментариев

Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три, причём обе страны ограничились правом опциональной закупки и окончательное решение откладывают на конец десятилетия. Об этом председатель правления «Pasažieru vilciens» Райтис Нешпорс сообщил в передаче "Spried ar Delfш".

Politico: возвращение болот как оборонного щита Европы

Важно 21:48

Важно 0 комментариев

В 2022-м, когда Россия шла на Киев, украинские военные взорвали плотину и затопили пойму Ирпеня. Болотистая земля, высушенная ещё в советские времена, вновь превратилась в топь — и именно там завязли российские танки. Фото проржавевшей техники обошли весь мир.

Германия и Бельгия против конфискации замороженных активов России

Мир 21:47

Мир 0 комментариев

Канцлер ФРГ и бельгийский премьер выступили против изъятия замороженных средств российского ЦБ. Мерц предупредил, что это чревато рисками для финансовых рынков, сообщает dw.com. 
 
Германия и Бельгия предупреждают о рисках прямого изъятия замороженных в Евросоюзе российских государственных средств. На совместной пресс-конференции с бельгийским премьер-министром Бартом Де Вевером, прошедшей во вторник, 26 августа, в Берлине, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что попытки получить доступ к активам российского Центробанка повлекут последствия для финансовых рынков.

Трамп хочет ввести санкции против ряда стран Евросоюза: ограничивают свободу слова в Интернете

Важно 21:47

Важно 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против Евросоюза, отдельных стран-членов или европейских чиновников, ответственных за реализацию Закона о цифровых услугах (DSA). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

К нам не залетал, тогда как, Холмс? Откуда украинский дрон залетел в Эстонию?

Важно 21:09

Важно 0 комментариев

В понедельник в уезде Тарту, Эстония, взорвался беспилотник, который, как предполагают, принадлежал Украине и был направлен на цели в России. Местные спецслужбы считают, что его с курса сбила российская радиоэлектронная борьба. Аппарат, начинённый взрывчаткой, упал на поле и сдетонировал, к счастью, никто не пострадал.

Что нужно знать, если ребёнок летом работал, но теперь возвращается к учёбе? Поясняет Служба госдоходов (VID)

Новости Латвии 21:09

Новости Латвии 0 комментариев

По мере окончания летних каникул, когда многие школьники также работали, СГД напоминает о правилах применения налоговых льгот для родителей, у которых есть дети до 19 лет (включительно), обучающиеся в общеобразовательных, профессиональных, высших или специальных учебных заведениях.

Россия перечислила Латвии 13 млн евро на пенсии и пособия гражданам России (ДОПОЛНЕНО)

Важно 20:54

Важно 0 комментариев

Россия перечислила в казну Латвии 12 995 587 евро для выплаты пенсий и пособий за три квартала 2025 года пенсионерам - гражданам России, сообщила агентству ЛЕТА министр иностранных дел Байба Браже.

