Роберт Зиле: нам всё равно придётся повышать налоги

На вопрос о том, куда движется правительство во главе с премьер-министром Эвикой Силиней, Робертс Зиле первым делом отмечает, что оно продолжает политику своего предшественника, однопартийца Кришьяниса Кариньша.

Как известно, правительство Кариньша действовало во время пандемии COVID-19 и, в отличие от других стран, накопило довольно большие долги.

«Политика Силини продолжается в том же духе, но обстоятельства кардинально иные», — говорит Зиле. Он не уверен, куда она ведёт и каков будет результат, но оптимистичной картины нет.

Он считает, что без налоговых изменений, а именно повышения НДС и пересмотра некоторых других налогов, это невозможно. Правда, изменения произойдут не сразу, поскольку, как известно, в следующем году ожидаются выборы в Сейм, и принятие подобных решений до выборов было бы непопулярно.

«Оно будет отложено до 2027 года, но правительство, которое придёт к власти в конце 2026 года — совершенно новое или похожее на правительство Силини — будет вынуждено принять очень неприятные решения».