Рижскую думу назвали «собакой на сене»; что такого она натворила?

"Собака на сене - Рижская дума закрывает созданный активистами проход к проезжей части на мосту Алтонавас.

Утро четверга началось с положительной новости для пешеходов и велосипедистов: бетонные блоки на мосту Алтонавас передвинуты, чтобы было удобнее пересекать его по проезжей части. Это важно, потому что тротуары на мосту настолько узкие, что на них не могут разъехаться два человека в инвалидной коляске или с детскими колясками. Не предусмотрено место для движения велосипедистов.

Двумя днями позже, вчера ночью, Рижская дума отняла удобную возможность пересечь мост, блокировав дорогу. Решение обоснуют тем, что люди все равно мостом не пользуются. Неуважение к пешеходам, велосипедистам и людям в инвалидных колясках в Риге стало нормой".

В комментариях, впрочем, далеко не все приветствуют такой шаг:

- "Активисты" настолько ограниченны, что не понимают смысла мер безопасности.

- Хорошая идея, надо съездить и совсем отодвинуть, чтобы и на машине проехать можно было. Можно и по парку покататься, сославшись на то, что это активисты так придумали. Хорошая идея.

- Неуважение велосипедистов ко всем остальным - вот это норма.

Однако больше все же тех, кто критикует Рижскую думу:

- Радуйся, что вообще оставили для пешеходов и велосипедистов. Что не надо топать на переход на ул. Вациеша или на мост на ул. Торнякална.

- Лучше расскажите, куда делись 300 миллионов на озеленение или оголубение Рижской думы.

- Рижская дума, мне кажется, что в этом департаменте отобраны исключительно дебильные кадры.

- Рижская дума, закрытие моста Алтонавас - действительно очень неприятное дело. Я пытался с ул. Грауду добраться в Агенскалнс - паршиво, переезд на ул. Лиепаяс перегружен. Вы рады?

- Совсем не так уж ловко Рижская дума сработала. Фото в среду для ответа Пулксу я не поставила, чтобы трактор не начал организовывать. Так и есть, если мост видели только на картинках, тогда все равно, что тротуары узкие (сойдет, если никто не движется навстречу) и перила слишком низкие для безопасной езды на велосипеде. Проезжая часть для пешеходов решает этот вопрос.