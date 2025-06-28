Рижской думе придётся исправлять «брак» в отношении пособий новорождённым; кого это касается?

Уже сообщалось, что за неделю до выборов Рижская дума приняла поправки к правилам "О пособиях добровольной инициативы в Рижском самоуправлении".

Наряду с решением повысить пособие родителям новорожденных с 1 июля вступает в силу условие, по которому на это пособие можно будет претендовать лишь тогда, если хотя бы один из родителей ребенка задекларирован в столице минимум в течение 12 месяцев.

Так что ни новое повышенное пособие (450 евро), ни старое (150 евро) не смогут получить родители новорожденных детей, если они менее чем год назад переехали в Ригу и задекларировались здесь. Это касается и семей, перебравшихся в столицу до введения данной нормы, в результате чего им пособия не положено ни в том самоуправлении, откуда они выбыли, ни в Риге.

Новый мэр Риги Виестурс Клейнбергс признал, что он ознакомился с возникшей ситуацией и, если в правилах будет выявлен "брак", то будут искать решения, как его исправить.

Бывший мэр столицы Вилнис Кирсис, планирующий претендовать на пост заместителя мэра по вопросам образования, культуры, спорта и семейной политики, заявил агентству LETA, что он в курсе отрицательного влияния новых правил и, как только будут избраны новые думские комитеты, он предложит еще одни поправки к правилам, чтобы установить переходный период и обеспечить семьи "новых рижан" пособиями на новорожденного.

Правда, пока экс-мэр не смог сказать точно, какой будет сумма пособия в переходный период - 150 евро, как было по-старому, или уже 450 евро, как предусмотрено, начиная с будущего года.

Поправками также предусмотрено повысить пособия по случаю рождения двойни и тройни. Пособие за двойняшек будет составлять 4500 евро, а если в семье уже есть дети - 6000 евро.

В случае рождения трех и более детей сразу размер пособия увеличивается до 7500 евро. Если дети родились ранее 32-й недели беременности, полагается доплата в размере 1500 евро.

С 1 января 2026 года размер пособия в случае рождения одного новорожденного увеличивается до 450 евро вместо 150 евро.

Всего на увеличение пособий требуется 1,713 млн евро.