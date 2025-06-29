Рижское самоуправление сдаёт в аренду под кафе недвижимость в парке Победы

Объявлен устный аукцион права на аренду недвижимости по адресу: бульвар Узварас, 15.

Имущество сдается в аренду для оказания услуг общественного питания, оборудования кафе и обеспечения его деятельности, а также деятельности общественных туалетов и публичной бесплатной доступности ежедневно с 8:00 до 21:00.

Начальная арендная плата - 300 евро в месяц без НДС, шаг аукциона составляет 30 евро.

Арендатор обязан оборудовать кафе за свой счет и приступить к оказанию услуг до 15 августа.

Претенденты могут подавать заявки до 10 июля, аукцион состоится 15 июля в 13:30 в департаменте собственности Рижской думы по адресу: ул. Рихарда Вагнера, 5.