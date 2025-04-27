Рижский общественный транспорт стал раем для наркоманов? (ВИДЕО)

В ролике виден салон транспортного средства, предположительно, автобуса Rīgas satiksme, в котором двое мужчин, занявшие сиденья, совершенно открыто употребляют наркотики - вероятно, нюхают кокаин, по версии портала LA.LV. Вокруг стоят и сидят другие пассажиры. Пожаловался ли кто-то из них в полицию или водителю автобуса, неизвестно.

Опубликованное видео просмотрели и репостнули многие пользователи, а некоторые и прокомментировали.

- Эти точно могут себе позволить кокаин? Поди, им кто-нибудь соду подсунул.

- Больше общественного транспорта, пусть он ходит чаще. Дайте дополнительные дорожки. Белые дорожки. Трепачи этот общественный транспорт только снаружи видели. Центровая кришнаитская кормушка для бомжей рулит, привлекая новые сотни этими экспонатами. Нужно открывать бесплатные кухни в тихом центре и других микрорайонах.

- Ездите на общественном транспорте, говорили они. Это удобно и приятно, говорили они.

- Больше приятных понюшек!

- Кофе, амфик, кокаин - все это стимуляторы, но кофе меньше всего вредит пользователю. Пацаны просто кофе глушат, который им самим сильно вредит.

- Порядочные, традиционно ориентированные трудящиеся доведены до отчаяния и вынуждены глушить амфик, эээ. Это все благодаря старой политмафии "Нового единства".

- Но ведь они ничего плохого никому не сделали и не делают! Спокойно едут, нюхают, наслаждаются весной. Вполне возможно, что даже за поездку заплатили.

- Тот, кто снимал, конечно, сообщил полиции? Разве нет?

(Иллюстративное фото.)