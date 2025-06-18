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Рижская власть закрывает два центра приёма клиентов — в «русских» районах: случайность или месть за «не то» голосование? (1)

© LETA 18 июня, 2025 10:41

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С 1 июля Рижский центр по работе с жителями микрорайонов будет принимать клиентов очно в четырёх отделениях вместо шести, как ранее, сообщило агентству LETA Управление внешних коммуникаций Рижской думы.

После анализа потока клиентов было решено оставить четыре центра: на ул. Бривибас 49/53, ул. Даугавпилс 31, ул. Эдуарда Смильга 46 и ул. Слокас 161, корп. 2. В отдельные дни в центрах обслуживания клиентов по-прежнему будет предусмотрено продлённое рабочее время.

С 1 июля прекращают очный приём клиентов центры по адресам ул. Иерикю 43A (Пурвциемс) и ул. Гобас 6A (Болдерая).

Как сообщалось ранее, получившая больше всего мест на выборах в Рижскую думу партия "Латвия на первом месте" (ЛПМ) самое большое число голосов собрала в микрорайонах столицы Болдерае и Пурвциемсе, а также в Кенгарагсе, Иманте и Плявниеки, свидетельствуют обобщенные агентством ЛЕТА данные Центральной избирательной комиссии. ЛПМ победила также в Золитуде, Ильгюциемсе, Засулауксе, Зиепниеккалнсе, Румбуле, Дарзциемсе, Межциемсе и Саркандаугаве. Всего ЛПМ получила перевес в 13 микрорайонах

И тут возникает вопрос: ликвидация центров приёма клиентов - в "русских" районах: случайность или месть за "не то" голосование?

Центры обслуживания клиентов предоставляют информацию и консультации по вопросам, находящимся в компетенции самоуправления, выдают разрешения на уличную торговлю, обеспечивают подачу заявок на муниципальные услуги и предоставляют авторизацию для портала услуг "eriga.lv".

Также в этих центрах принимаются документы, адресованные самоуправлению, можно задекларировать место жительства, получить справки, изменить избирательный округ, заверить подпись, а также получить поддержку для жителей Украины.

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