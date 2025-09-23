Рижская гастроль лжеэстонки Аллас: её дело кончилось расстрелом. Преступления 1970-х

Об этом преступлении рассказывалось в статье «Мошенница всесоюзного масштаба", опубликованной в ведомственном журнале прокуратуры СССР «Социалистическая законность» в 1972 году.

По краденому паспорт

В прежние времена везде наблюдалась острая нехватка рабочей силы. Объявления о найме на работу составляли существенную часть рекламных полос в газетах. Одно из таких объявлений, опубликованное в газете «Ригас балсс", привлекло внимание молодой женщины. Она записала адрес. Чуть позже незнакомка появилась в конторе одного домоуправления, попросив справку о месте жительства для устройства на работу. Необходимый документ посетительнице выдали без промедления.

Наличие рижской прописки сделало свое дело. Женщину взяли на работу в одно из столичных строительно-монтажных управлений (СМУ) и к тому же на материально-ответственную должность кассира. Кадровика даже не смутило то обстоятельство, что новая работница имела весьма отдаленное сходство с фотографией в предъявленном паспорте и, несмотря на эстонскую фамилию, говорила по-русски без малейшего характерного акцента. Не было у новой работницы и трудовой книжки. Она заявила, что ее потеряла. Первое время в бухгалтерии не могли нарадоваться новой сотрудницей. Но вот подошло время выдачи зарплаты. В тот день работники напрасно толпились у заветного окошка кассы. Кассир Аллас (фамилия изменена) так и не вернулась с обеда, прихватив с собой 25 тысяч рублей зарплатных денег.

Бросились к кассиру домой. Соседи по коммунальной квартире сообщили, что настоящая Аллас торгует мороженым. И она рассказала, что несколько месяцев назад с ней разговорилась женщина, по виду приезжая. Рассказала, что приехала в Юрмалу, но срок ее путевки в санатории закончился, а ей хотелось бы еще отдохнуть на гостеприимном пляже хотя бы на денек-другой. Вот только переночевать негде. Продавщица, будучи женщиной гостеприимной, предложила свой кров. Остальное известно: гостья выкрала паспорт рижанки, получила в домоуправлении справку о месте жительства и устроилась на работу.

Телеграмма в Горький

При осмотре помещения кассы под столом был обнаружен небольшой черный кошелек, принадлежавший преступнице. В нем были только несколько монет и квитанция на отправленную телеграмму. На почте изъяли оригинал. Текст гласил: «Горький, главпочтамт, востребования Филипповой Маргарите. Если не выехала задержусь. Прибуду восьмого".

Было только седьмое. Несколько дней и ночей опера в Горьком безрезультатно ожидали, когда Филиппова придет за телеграммой. Когда запросили адресные бюро, то оказалось, что в городе проживает несколько десятков Маргарит Филипповых. С каждой пришлось беседовать. Женщинам предъявили телеграмму, просили внимательно приглядеться к почерку. Все ответили, что отправительница им неизвестна.

А не могла ли злоумышленница совершать преступления в других регионах тогдашней единой страны? Первым на запрос отозвался Минск. В столице Белоруссии таким же способом из кассы магазина было похищено шесть тысяч рублей. Вскоре пришел ответ и из украинского Днепропетровска. Там кассирша хозяйственного магазина украла две тысяч восемьсот рублей и скрылась.

За дело берётся Москва

В итоге пришло распоряжение передать уголовное дело в Москву. Так как преступления были совершены в нескольких союзных республиках, то расследованием занялась специальная оперативная бригада. В учреждениях, где были совершены хищения, преступница оставляла анкеты, автобиографии, справки. Их изъяли и передали на графическую экспертизу. Эксперты подтвердили, что все документы были написаны одним и тем же лицом. То же самое было и с отпечатками пальцев. Изучив трудовые книжки и некоторые справки, оставленные злоумышленницей, криминалисты обнаружили, что на них стоит одна и та же печать. Оттиски, видимо, умышленно были смазаны, но все же часть текста удалось восстановить: «... отдел кадров... конторы Красноармейского района г. Л..."

Навели справки. Выяснилось, что на тот момент ни в одном городе СССР, название которого начиналось на букву «Л», не было Красноармейского района. Но несколько лет назад такой район был в украинском Львове. Опера выехали в этот город. Составили списки всех контор, опросили людей, давно работающих в этих учреждениях. Секретарь-машинистка одной из ремонтно-строительных контор, некто Ринкина (фамилия изменена), не очень уверенно пояснив, что после переименования района многие документы и все печати бывшей организации были уничтожены, почему-то заволновалась, побледнела и торопливо добавила, что лично она к этому делу никакого отношения не имела. Поверив секретарю на слово, сотрудники милиции возвратились в Москву.

А мошенница продолжала действовать. В Московский уголовный розыск позвонил начальник отдела кадров одного из научно-исследовательских институтов. Он рассказал, что недавно они взяли на работу нового кассира. Все бы ничего, но фотография на паспорте вызвала некоторые сомнения. Женщину попросили сфотографироваться. Она пообещала, но на работу так и не пришла. Документы, заполненные претендентом изучили. Оказалось, что злоумышленница воспользовалась украденным паспортом рижанки Аллас, выступив под фамилией Калинина, искусно переделав некоторые буквы в документе.

Раскрыть дело помогла точка

Изучая документы, оставленные мошенницей, следователь обратил внимание на то, что пишущая машинка, на которой печатались предоставляемые справки, имела характерный дефект: точка ставилась не там, где полагается, а посередине строки. Оперативники опять отправились в Львов искать ту самую машинку. Поиски продолжались долго, но технику нашли. И оказалось, что она была в распоряжении той самой машинистки Ринкиной. Выяснилось, что у нее находилась и гербовая печать.

На допросе женщина рассказала, что восемь лет назад одна знакомая по имени Лида попросила напечатать несколько справок и продать 5-6 незаполненных бланков трудовых книжек. За услугу она хорошо заплатила, а потом уехала. Ее приметы совпали с внешностью той самой злоумышленницы. Тогда было принято решение разместить на Центральном телевидении сообщение с просьбой о помощи.

Вскоре пришло письмо. Адресат сообщал, что, судя по портрету, эта женщина ему знакома. Ее зовут Лидией. «Пятнадцать лет назад, - говорилось в письме, - она поступила к нам домашней работницей и через несколько дней, украв ценные вещи, скрылась. Однако ее задержали. Это было в Ленинграде".

По архивным делам суда Смольнинского района города Ленинграда было установлено, действительно, за кражу домашних вещей, совершенную в 1958 году, была осуждена Лидия Базарнова. Сравнили отпечатки пальцев разыскиваемой и Базарновой - они совпали. Следователь и оперативные работники проследили весь путь Базарновой с того момента, когда она была освобождена из заключения.

Мошенницу нашли во Львове. В ходе следствия удалось доказать, что мошенница действовала в течение восьми лет, совершая хищения в разных местах тогдашнего СССР. Суд приговорил ее к расстрелу.

Александр Вальтер.