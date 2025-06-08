Ринкевич: Центризбирком и Агентство цифрового развития провалили организацию выборов

"Спасибо всем членам избирательных комиссий за выдержку и самоотверженность при работе в сложных условиях. Увы, Центризбирком и Государственное агентство цифрового развития провалили организацию этого процесса, Сейм и правительство должны оценить работу этих институций и ответственность должностных лиц", - убежден Ринкевич.

Президент считает, что должны быть конкретные решения, чтобы в будущем году выборы в Сейм прошли бесперебойно, без таких инцидентов, как на только что закончившихся выборах в самоуправления.

"Это дело рассмотрим и на назначенном на следующей неделе заседании Совета национальной безопасности", - заявил он.