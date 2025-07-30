Ринкевич подгоняет Ашераденса: бюджет нужно сформировать с учетом всех приоритетов

В среду президент встретился с министром финансов в своей резиденции в Юрмале и обсудил ход выполнения государственного бюджета, а также меры по повышению эффективности расходов в государственном управлении.

Ринкевич призвал продолжить конструктивный диалог с профильными министерствами, партнерами правительства, представителями сектора образования и демографии, а также другими секторами и организациями в процессе подготовки государственного бюджета, чтобы укрепить приоритеты - безопасность, демографию и образование - в предложении по государственному бюджету.

Как сообщалось, отраслевые министерства представили предложения по сокращению расходов на 150 миллионов евро с целью повышения эффективности государственного сектора, укрепления фискальной устойчивости государства и одновременного сокращения административных расходов.

Согласно графику разработки бюджета на 2026 год, информационный отчет о сокращении и пересмотре расходов будет подан в Кабинет министров до 19 августа.