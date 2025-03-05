Ринкевич: отношения между Трампом и Зеленским налаживаются

Президент в своей оценке был осторожно позитивен.

Ринкевич выразил надежду, что Украине все же будет оказываться помощь со стороны США, что две страны подпишут соглашение о полезных ископаемых и что будет найден способ политического урегулирования между Украиной и Россией.

Премьер-министр Эвика Силиня добавила, что задача Латвии - поддержать Украину, в том числе дипломатически, и это делается во всех форматах. "И вот результат - есть письмо Украины в США, это тот дипломатический путь, который нельзя недооценивать", - сказала Силиня.

Силиня подчеркнула, что нужны переговоры между Украиной и США, а также, возможно, между Украиной и Россией. "И тогда будет хороший результат", - сказала премьер.

Ночью во вторник один из чиновников Белого дома, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что военная помощь Украине приостанавливается и пересматривается. Тем временем Трамп лично не делал никаких заявлений по этому поводу.

Позже во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет наладить отношения с президентом США и работать под "сильным лидерством" Белого дома для обеспечения прочного мира в Украине.