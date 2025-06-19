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Ринкевич: надежды латвийцев на Сейм постепенно исчезают (1)

© LETA 19 июня, 2025 11:19

Новости Латвии 1 комментариев

Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

С каждым новым Сеймом у избирателей возникают надежды на ответственную политику, однако зачастую в ходе работы Сейма эти надежды постепенно исчезают, и это происходит и в этом парламенте, заявил сегодня президент Эдгарс Ринкевич, выступая перед депутатами на заключительном заседании весенней сессии Сейма.

Он подчеркнул, что главными приоритетами нашей страны были и остаются неизменными оборона и безопасность Латвийского государства, демография, экономическое развитие и задачи качественного образования. И законодательные инициативы, которые он до сих пор вносил в Сейм, также были подчинены этой цели, указал Ринкевич. Всего до сих пор он внес в Президиум Сейма 17 законодательных инициатив.

Президент подчеркнул, что на то, как люди чувствуют себя в нашей стране, влияет и то, есть ли доверие между государством и обществом. Часто задаются вопросы: сильны ли мы, в безопасности ли мы, отметил Ринкевич. Он также признал, что хотя с каждым новым Сеймом у избирателей есть надежды и ожидания ответственной политики, эти надежды часто постепенно исчезают в ходе работы Сейма, сказал Ринкевич. «К сожалению, надо сказать, что это происходит и сейчас», - сказал он.

Ринкевич признал, что недавние местные выборы прошли «как на кочках». И хотя чиновники взяли на себя ответственность, этого недостаточно, и извлеченные уроки необходимо также реализовать на практике, подчеркнул президент. В то же время остается много вопросов о более широком развитии страны. Ринкевич задал несколько риторических вопросов о зданиях больниц, которые не были построены вовремя, о проекте «Rail Baltica» и других.

«По правде говоря, мы знаем все наши недуги, мы знаем, что мы, в некотором смысле, государственное управление, ориентированное на процесс, а не на результат», — сказал Ринкевич.

Он указал, что мы уже задержали освоение выделенного финансирования Евросоюза, поскольку здесь каждая деталь каждого европейского проекта координируется на уровне правительства, и это «не совсем требование Брюсселя». В то же время Сейм часто принимает хорошие и сбалансированные законы, но проблема начинается, когда эти законы приходится реализовывать, отметил Ринкевич.

Президент подчеркнул, что мы как общество и государственная администрация должны начать доверять людям и создать уверенность в том, что люди также могут доверять государству. «Мы сами должны убедиться в этом», — сказал Ринкевич.

В своем обращении президент коснулся военных действий в Европе и на Ближнем Востоке. Он отметил, что хотя мы понимаем это на словах, на деле мы не всегда добиваемся успеха. «Мы должны встать и действовать сейчас!» — подчеркнул Ринкевич.

Он подчеркнул, что присутствие союзников по НАТО в Латвии выросло до уровня бригады под руководством Канады. Союзники и их корабли обеспечивают физическое присутствие как в нашем воздушном пространстве, так и в Балтийском море. «Мы сильны вместе, но у каждого есть и своя домашняя работа, и ее у нас много», — признал Ринкевич.

Он подчеркнул, что нам уже сейчас нужны конкретные военные возможности и инвестиции в развитие военной инфраструктуры, но развитие войны в Украине показывает, что классического подхода недостаточно. «По правде говоря, нам нужно готовиться к войне будущего, а не к войне прошлого», — сказал президент Латвии, подчеркнув, что готовиться нужно так, чтобы этого не произошло.

5% валового внутреннего продукта на оборону и безопасность — это не просто цифра, подчеркнул он. «Деньги сами себя не выстрелят, под ними нельзя укрыться в случае угрозы. Мы должны обеспечить, чтобы наши и НАТОвские планы обороны основывались на реальных возможностях», — сказал Ринкевич.

В этой связи он выразил правительству свою признательность, указав, что принятые и реализуемые решения правильны и своевременны. На предстоящем саммите НАТО Латвия призовет каждого союзника по альянсу инвестировать больше и быстрее. «Для нас также очевидно, что в нашем собственном списке домашних заданий, хотя мы уже начали, мы должны продолжать работать над гражданской обороной, военно-гражданским сотрудничеством, а также над привлечением широкой общественности к национальной обороне», — сказал Ринкевич.

Президент подчеркнул, что человеческие чувства отражаются и в демографических показателях. В прошлом году в Латвии родилось менее 13 000 детей. Через 20 и 30 лет проблема станет реальной и очень дорогой, считает Ринкевич.

Он указал, что по прогнозам, население Латвии в течение следующих 25 лет может сократиться на 100 000 человек. По мнению президента, если мы хотим остановить и исправить эту ситуацию, то в первую очередь, и исправить ее в течение года, потому что одного месяца, одного решения будет недостаточно, то решения нужно принимать сегодня.

Среди прочего, следует пересмотреть размер пособий. Ринкевич отметил, что последний раз пособие по уходу за ребенком было утверждено в 2014 году и составляло 50% от минимальной заработной платы, а сейчас оно составляет всего 20%. «Недостаточно просто один раз увеличить пособия, необходимо также ввести их регулярный пересмотр и индексацию», — подчеркнул он.

Однако президент также признал, что демографическую ситуацию невозможно решить только пересмотром пособий. Аналогичным образом необходимо инвестировать в охрану здоровья матери и ребенка и доступность жилья для молодых семей. Образование также является существенным демографическим фактором. Образованные люди всех возрастов являются критически важным ресурсом в условиях демографического спада.

Ринкевич подчеркнул, что бюджет следующего года, как бы сложно его ни было составить, должен отражать эти основные приоритеты. Он выразил, что эти решения, которые лягут в основу бюджета следующего года, будут иметь долгосрочное влияние не только в 2026 году, но и в гораздо более длительном периоде времени. «Это решения для нашего будущего», — сказал президент.

Осенняя сессия Сейма в этом году начнется 1 сентября и завершится 22 декабря.

Регламент Сейма предусматривает, что сессии Сейма бывают очередные и внеочередные. В году проводятся три очередные сессии — осенняя, зимняя и весенняя. В промежутках между сессиями Сейма при необходимости может быть созвана внеочередная сессия Сейма.
 

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