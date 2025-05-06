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Rimi продается: сделку одобряет Еврокомиссия. Когда придет новый хозяин?

Редакция PRESS 6 мая, 2025 11:15

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Европейская комиссия (ЕК) разрешила датской розничной компании "Salling Group" приобрести ритейлера "Rimi Baltic" у шведского концерна "ICA Gruppen", сообщила агентству LETA руководитель по связям с общественностью "Rimi Latvia" Инга Бите.

По словам Бите, после получения одобрения от регулятора сделка переходит в завершающую фазу, в рамках которой будут завершены финансовые процессы. Завершение сделки запланировано до 2 июня текущего года.

Ранее агентство LETA сообщало, что "ICA Gruppen" и "Salling Group" договорились о продаже "Rimi Baltic" за 1,3 миллиарда евро без учета долгов.

Президент и генеральный директор "Salling Group" Андерс Хаг ранее подчеркнул в СМИ, что бренд "Rimi" не планируется менять.

Представители компаний уточнили, что сделка включает 314 магазинов, платформу электронной торговли, склады и распределительные центры по всему Балтийскому региону, а также более 11 000 квалифицированных сотрудников.

Сделка требовала одобрения регулирующих органов. Конкурентный совет ранее отметил, что сделка носит общеевропейский характер, поэтому о ней должно быть заявлено, и её должна рассматривать Европейская комиссия.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте "Salling Group", после приобретения "Rimi" общее количество магазинов компании в Дании, Германии, Польше, Эстонии, Латвии и Литве составит почти 2100, а число сотрудников превысит 68 000 человек.

"Salling Group" намерена сохранить концепцию "Rimi" и планирует инвестировать в открытие новых магазинов, а также укрепить уже имеющиеся рыночные позиции бренда.

"Salling Group" — крупнейшая розничная компания в Дании, владеющая в Европе сетью дискаунтеров "Netto", а также другими торговыми сетями, включая "Føtex" и "Bilka". Полностью принадлежит "Salling Foundations".

"Rimi Baltic" управляет магазинами "Rimi" в Латвии, Литве и Эстонии. Оборот "Rimi Baltic" в 2023 году в странах Балтии составил 1,809 миллиарда евро, что на 5,5% больше, чем в 2022 году.

В то же время "Rimi Latvia" в 2023 году зафиксировала оборот в 1,076 миллиарда евро, что на 4,7% больше, чем годом ранее, а прибыль компании выросла на 5,8%, достигнув 29,09 миллиона евро.

"Rimi Latvia" зарегистрирована в январе 1992 года, её уставной капитал составляет пять миллионов евро. Единственный владелец компании — зарегистрированная в Швеции "Rimi Baltic".

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