Rīgas satiksme открыла новый центр по обслуживанию клиентов

Место расположения нового клиентского центра было выбрано из-за большого потока людей. Торговый центр "Akropole Alfa" - это удобное и легкодоступное место, которое позволяет посетителям совместить посещение клиентского центра с шопингом, отдыхом или обедом, что экономит время и делает визит еще более удобным.

Новый центр будет открыт ежедневно с 10 утра до 9 вечера.

Другие центры обслуживания клиентов "Rīgas satiksme" находятся на улице Прагас, 1, проспекте Курземес, 137, улице Бривибас, 49/53, Привокзальной площади (торговый центр "Origo").С открытием нового центра в "Akropole Alfa" закрылся центр на Бривибас гатве, 384B.