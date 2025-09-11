Рига запускает бесплатные курсы цифровых навыков

Обучение предназначено для лиц в возрасте от 16 лет и старше и будет проходить в три уровня: базовые цифровые навыки, базовые навыки цифрового самообслуживания и промежуточные навыки цифрового самообслуживания.

Каждый уровень длится восемь академических часов и реализуется в течение двух дней, по четыре академических часа в день.

Подробнее о проекте можно узнать на сайте digiprasmes.lv. Обучение будет проходить в разных местах Риги. Узнать о ближайшем месте обучения, а также зарегистрироваться на обучение можно в пунктах обслуживания клиентов Центра жителей Рижского района.