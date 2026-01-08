Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 8. Января Завтра: Gatis, Ivanda
Доступность

РФ: Иностранные войска в Украине — «законные боевые цели»

© Deutsche Welle 8 января, 2026 16:03

Мир 0 комментариев

Размещение иностранных войск и военных объектов в Украине будет рассматриваться РФ в качестве прямой угрозы ее безопасности, заявила представитель российского МИД Мария Захарова, сообщает DW.

Россия будет рассматривать размещение в Украине иностранных воинских подразделений и военных объектов как "иностранную интервенцию, несущую прямую угрозу" ее безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Такие подразделения и объекты будут рассматриваться в качестве законных боевых целей" российской армией, указала она в четверг, 8 января.

При этом Захарова сослалась на подписание странами "коалиции желающих" 6 января в Париже декларации о гарантиях безопасности Украине , а также трехстороннего документа о размещении французских и британских войск и военных объектов в Украине после окончания войны.

Франция и Великобритания намерена отправить в Украину тысячи военных

Киев, Париж и Лондон на встрече в Париже подписали декларацию о намерениях, которая, по словам премьер-министра Великобритании Кира Стармера , "создает правовую основу" для размещения британских, французских и других "партнерских" войск в Украине после прекращения огня. Глава британского кабинета министров также заявил, что Великобритания и Франция с началом режима прекращения огня создадут "военные центры" по всей Украине и "построят защищенные объекты для хранения оружия и военной техники".

По данным издания The Times, Великобритания и Франция планируют отправить в Украину до 15 тысяч военнослужащих в качестве гарантий безопасности после заключения мирного соглашения с Россией, а Германия готова развернуть силы вблизи Украины. Издание при этом отмечает, что предполагаемая численность контингента "значительно меньше, чем ожидалось".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал соглашение с Францией и Великобританией "очень конкретным". По его словам, украинская сторона уже располагает достаточной информацией и знает, какие страны будут участвовать в соглашении и какой вклад внесет каждая из них.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Из жизни ушла легенда латвийского спорта — Ульяна Семенова
Важно

Из жизни ушла легенда латвийского спорта — Ульяна Семенова

«Вы называете нас клоунами?» Жители взорванного дома в гневе на мэра Риги (ВИДЕО)
Важно

«Вы называете нас клоунами?» Жители взорванного дома в гневе на мэра Риги (ВИДЕО) (3)

Оплатить до 31 января: CSDD рассылает владельцам машин «письма счастья»
Важно

Оплатить до 31 января: CSDD рассылает владельцам машин «письма счастья»

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Из жизни ушла легенда латвийского спорта — Ульяна Семенова

Важно 19:36

Важно 0 комментариев

Легендарная баскетболистка Ульяна Семёнова скончалась в возрасте 73 лет, сообщила Латвийская баскетбольная ассоциация. 

Легендарная баскетболистка Ульяна Семёнова скончалась в возрасте 73 лет, сообщила Латвийская баскетбольная ассоциация. 

Читать
Загрузка

«Рижская консерва»: мост Rail Baltica через Даугаву заморожен на долгие годы

Важно 19:34

Важно 0 комментариев

Опора моста Rail Baltica, вбитая в русло Даугавы, в этом году будет законсервирована, а её «расконсервация», вероятнее всего, произойдёт лишь после 2030 года. Об этом в программе TV24 «Uz līnijas» сообщил руководитель проекта Rail Baltica в Латвии — председатель правления компании «Eiropas Dzelzceļa līnijas» Марис Дзелме.

Опора моста Rail Baltica, вбитая в русло Даугавы, в этом году будет законсервирована, а её «расконсервация», вероятнее всего, произойдёт лишь после 2030 года. Об этом в программе TV24 «Uz līnijas» сообщил руководитель проекта Rail Baltica в Латвии — председатель правления компании «Eiropas Dzelzceļa līnijas» Марис Дзелме.

Читать

Все спят одинаково: у рептилий, птиц и млекопитающих нашли общий ритм сна

Животные 19:18

Животные 0 комментариев

Крокодилы, птицы и люди спят по одному и тому же древнему «шаблону».
К такому выводу пришли французские учёные, изучив, как устроен глубокий сон у разных классов животных.

Крокодилы, птицы и люди спят по одному и тому же древнему «шаблону».
К такому выводу пришли французские учёные, изучив, как устроен глубокий сон у разных классов животных.

Читать

Не беспокойтесь: жителям взорванного дома не выставят счет за газ

Важно 18:54

Важно 0 комментариев

Жителям дома на улице Баускас, пострадавшего от взрыва газа, не придётся оплачивать природный газ, поставленный 1 января, а также услуги оператора распределительной системы, сообщили агентству LETA представители компании Gaso.

Жителям дома на улице Баускас, пострадавшего от взрыва газа, не придётся оплачивать природный газ, поставленный 1 января, а также услуги оператора распределительной системы, сообщили агентству LETA представители компании Gaso.

Читать

Минус мишленовский ресторан: TAILS объявил о своем закрытии

Выбор редакции 18:49

Выбор редакции 0 комментариев

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

Читать

В больницах дефицит одного из самых ценных ресурсов: запас не бесконечный

Важно 18:44

Важно 0 комментариев

Дефицит донорской крови давно перестал быть временной проблемой. Он стал системным вызовом для здравоохранения — как в Европе, так и в Латвии. Число доноров сокращается, потребность в переливаниях растет, а врачи ищут выход из этой опасной ситуации.

Дефицит донорской крови давно перестал быть временной проблемой. Он стал системным вызовом для здравоохранения — как в Европе, так и в Латвии. Число доноров сокращается, потребность в переливаниях растет, а врачи ищут выход из этой опасной ситуации.

Читать

Трамп решился на «адские санкции» против России: «Путин продолжает убивать невинных»

Выбор редакции 18:36

Выбор редакции 0 комментариев

Президент США согласился поддержать инициативу о резком ужесточении антироссийских санкций, что может привести к одному из самых жестких экономических шагов Вашингтона за последние годы.

Президент США согласился поддержать инициативу о резком ужесточении антироссийских санкций, что может привести к одному из самых жестких экономических шагов Вашингтона за последние годы.

Читать