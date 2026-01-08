РФ: Иностранные войска в Украине — «законные боевые цели»

Россия будет рассматривать размещение в Украине иностранных воинских подразделений и военных объектов как "иностранную интервенцию, несущую прямую угрозу" ее безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Такие подразделения и объекты будут рассматриваться в качестве законных боевых целей" российской армией, указала она в четверг, 8 января.

При этом Захарова сослалась на подписание странами "коалиции желающих" 6 января в Париже декларации о гарантиях безопасности Украине , а также трехстороннего документа о размещении французских и британских войск и военных объектов в Украине после окончания войны.

Франция и Великобритания намерена отправить в Украину тысячи военных

Киев, Париж и Лондон на встрече в Париже подписали декларацию о намерениях, которая, по словам премьер-министра Великобритании Кира Стармера , "создает правовую основу" для размещения британских, французских и других "партнерских" войск в Украине после прекращения огня. Глава британского кабинета министров также заявил, что Великобритания и Франция с началом режима прекращения огня создадут "военные центры" по всей Украине и "построят защищенные объекты для хранения оружия и военной техники".

По данным издания The Times, Великобритания и Франция планируют отправить в Украину до 15 тысяч военнослужащих в качестве гарантий безопасности после заключения мирного соглашения с Россией, а Германия готова развернуть силы вблизи Украины. Издание при этом отмечает, что предполагаемая численность контингента "значительно меньше, чем ожидалось".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал соглашение с Францией и Великобританией "очень конкретным". По его словам, украинская сторона уже располагает достаточной информацией и знает, какие страны будут участвовать в соглашении и какой вклад внесет каждая из них.