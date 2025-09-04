Резкий всплеск заболеваемости COVID-19: уже трое умерших

Доля положительных тестов на COVID-19 увеличилась с 8% в первую неделю августа до 17,3% в последнюю неделю августа.

За прошедшую неделю также увеличилось число впервые госпитализированных пациентов с COVID-19 в стационарных медицинских учреждениях. Если в первую неделю августа госпитализированных пациентов с диагнозом COVID-19 было восемь, то на прошлой неделе — 48.

В августе также было сообщено о трех случаях смерти пациентов с подтвержденной инфекцией Covid-19.

Об увеличении интенсивности циркуляции вируса SARS-CoV-2 в конце лета свидетельствуют также результаты мониторинга сточных вод.

Аналогичная эпидемиологическая ситуация наблюдалась в прошлом году, когда вспышка Covid-19 произошла в конце лета и начале осени.

SPKC призывает к вакцинации от COVID-19 всех лиц из группы повышенного риска. Это касается всех жителей в возрасте 65 лет и старше, пациентов с умеренной или высокой иммуносупрессией, подростков и детей от шести месяцев, взрослых с тяжёлыми хроническими заболеваниями и беременных женщин.