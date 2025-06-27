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Ревизия на рубежах: Госконтроль проверит результаты укрепления восточной границы

© LETA 27 июня, 2025 13:50

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Государственный контроль начал аудит по вопросу военного укрепления восточной границы, сообщили агентству LETA в ведомстве.

Член совета Государственного контроля Гатис Литвинс отмечает, что защита государства является главной приоритетной задачей правительства, на которую выделяются значительные средства из государственного бюджета. Он подчеркивает, что эти ресурсы должны использоваться эффективно и прозрачно, поэтому аудиты Государственного контроля в оборонной сфере в настоящее время имеют особое значение.

В аудите под названием «Соответствует ли укрепление восточной границы Латвии плану?» будет оценено, реализуются ли запланированные мероприятия, включая антимобильностные действия, в соответствии с действующими плановыми документами и достигаются ли определённые результаты.

«Учитывая значимость этих мероприятий и возросшие угрозы безопасности, крайне важно уже на ранней стадии выявлять возможные проблемы, раскрывать их причины и обеспечивать своевременные улучшения», — поясняет Литвинс.

Одновременно Государственный контроль продолжает аудит по вопросу развития возможностей медицинской поддержки Национальных вооружённых сил, а также проводит аудит правильности подготовки отчета за 2024 год многонационального штаба дивизии НАТО «Север».

Как сообщалось ранее, в среду правительство заслушало информационный доклад Министерства внутренних дел о ходе строительства постоянной инфраструктуры на внешней сухопутной границе страны и обеспечении работ на ещё не завершённых участках.

Министр внутренних дел Рихардс Козловскис (JV) после заседания правительства отметил, что в настоящее время нет признаков отставания от ранее утверждённого графика по созданию инфраструктуры на восточной границе страны.

Все работы ведутся в соответствии с ранее утверждёнными правительством сроками, и, как планируется, в следующем году будет завершено строительство инфраструктуры, возведение забора и технологическое оснащение границы.

На строительство технологической инфраструктуры вдоль латвийско-белорусской границы выделено финансирование в размере 95 958 631 евро, из которых 71 968 974 евро — средства фондов Европейского союза, а 23 989 657 евро — национальное софинансирование. Также для одного этапа строительных работ на латвийско-российской границе предусмотрено финансирование в размере 17 017 305 евро.

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