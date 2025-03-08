Reuters: США изучают смягчение санкций по нефти и газу РФ

Администрация президента США Дональда Трампа поручила Минфину изучить возможности ослабления санкций в отношении российского нефтегазового сектора. Об этом в пятницу, 7 марта, сообщило агентство Reutersсо ссылкой на источники.

Санкции могут снять при уступках Москвы

По данным собеседников агентства, Белый дом попросил Минфин изучить варианты смягчения санкций в сфере энергетики. Это делается в преддверии ожидаемых переговоров между Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным о мире в Украине.

Вашингтон хочет разработать вариант быстрой отмены санкций на случай заключения мирного соглашения, рассказали источники Reuters. При этом они ясно дали понять, что Соединенные Штаты не собираются отменять санкции без каких-либо уступок со стороны России.

Ранее Reuters писало, что США также рассматривают снятие санкций с ряда российских олигархов. С предложением о частичном снятии санкций выступила и Американская торговая палата в России.

Трамп грозит новыми санкциями

12 февраля Трамп заявил, что встретится с Путиным в Саудовской Аравии. Ослабление санкций, скорее всего, станет центральным элементом переговоров, отмечает Reuters.

Одновременно 7 марта глава Белого дома пригрозил России новыми санкциями, если та откажется завершать войну против Украины.