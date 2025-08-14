Reuters: РФ готовит испытания ракеты с ядерной боеголовкой

Россия, по всей видимости, готовится к испытаниям новой крылатой ракеты с ядерной боеголовкой и ядерной силовой установкой - несмотря на ожидающийся саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в среду, 13 августа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на аналитиков.

Так, Джеффри Льюис из Института международных исследований Миддлбери в Монтерее (штат Калифорния) и Декер Эвелит из аналитической организации CNA (штат Вирджиния) пришли к соответствующему выводу независимо друг от друга, изучив снимки, сделанные коммерческой спутниковой компанией Planet Labs.

Эксперты считают, что фотографии свидетельствуют об активной деятельности на полигоне Паньково на архипелаге Новая Земля в Баренцевом море, в том числе - о наращивании числа сотрудников, оборудования, кораблей и самолетов, связанных ранее с испытаниями ракеты 9М730 "Буревестник" (Storm Petrel).

По словам Льюиса, видны активность на полигоне, поступление грузов для обеспечения операций и перемещения в том месте, где запускают ракету.

Испытание может состояться до конца недели

Западный источник в сфере безопасности подтвердил, что Россия готовит испытание.

Оно может состояться уже на этой неделе и даже затмить саммит Трампа и Путина на Аляске, считает Льюис.

Белый дом, Пентагон, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и министерство обороны России отказались от комментариев.

Льюис, Эвелит и два эксперта по контролю над вооружениями заявили, что разработка ракеты приобрела для Москвы еще большее значение после того, как Трамп в январе объявил о создании американского противоракетного щита "Золотой купол".

Разработка "Буревестника" в РФ

О разработке крылатой ракеты "Буревестник" Путин рассказал в 2018 году во время послания Федеральному собранию. Он говорил, что это "малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной" дальностью действия и "непредсказуемой траекторией полета".

Американский аналитический центр Nuclear Threat Initiative со ссылкой на данные американской разведки сообщил, что с 2017 по 2019 годы Россия провела не менее 13 испытаний "Буревестника", но только два из них оказались "частично успешными". В августе 2019 года на полигоне под Северодвинском произошел взрыв, во время которого погибли семь сотрудников "Росатома" и Минобороны. Аналитики не исключили, что там взорвалась именно ракета "Буревестник" во время неудачных испытаний.

В октябре 2023 года Путин заявил, что в России проведено последнее успешное испытание "Буревестника" с ядерной силовой установкой. Тогда же журналисты The New York Times, изучившие спутниковые снимки, пришли к выводу, что испытания могли пройти на архипелаге Новая Земля.