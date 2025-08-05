Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Reuters: Путин проигнорирует ультиматум Трампа по Украине

© Deutsche Welle 5 августа, 2025 20:10

Мир 0 комментариев

Президент России Владимир Путин проигнорирует ультиматум президента США Дональда Трампа о прекращении огня в Украине, срок действия которого истекает в пятницу, сообщает во вторник, 5 августа, агентство Reuters со ссылкой на три источника близких к Кремлю.

Путин убежден, что может выиграть войну, а новые санкции США не окажут сильного влияния на Россию, утверждают собеседники агентства. По словам одного из них, цель Путина - полностью захватить четыре украинские области: Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую. Только после этого он будет обсуждать мирное соглашение, говорят собеседники Reuters.

Продолжающиеся же переговоры между Россией и Украиной, по сути, лишены содержания и лишь дают Трампу понять, что Москва не против мира, пишет агентство. По словам двух собеседников Reuters, Путин "не хочет злить Трампа и понимает, что, возможно, упускает шанс улучшить отношения с Вашингтоном и Западом, но его военные цели важнее". Генеральный штаб России якобы сообщил Путину, что украинский фронт рухнет через два-три месяца, рассказал собеседник Reuters.

Комментарии (0) 48 реакций
Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

