Reuters: Путин проигнорирует ультиматум Трампа по Украине

Путин убежден, что может выиграть войну, а новые санкции США не окажут сильного влияния на Россию, утверждают собеседники агентства. По словам одного из них, цель Путина - полностью захватить четыре украинские области: Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую. Только после этого он будет обсуждать мирное соглашение, говорят собеседники Reuters.

Продолжающиеся же переговоры между Россией и Украиной, по сути, лишены содержания и лишь дают Трампу понять, что Москва не против мира, пишет агентство. По словам двух собеседников Reuters, Путин "не хочет злить Трампа и понимает, что, возможно, упускает шанс улучшить отношения с Вашингтоном и Западом, но его военные цели важнее". Генеральный штаб России якобы сообщил Путину, что украинский фронт рухнет через два-три месяца, рассказал собеседник Reuters.