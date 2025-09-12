Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

Решительный протест: МИД вручил ноту посольству России (3)

Редакция PRESS 12 сентября, 2025 08:25

Новости Латвии 3 комментариев

LETA

Сегодня, 11 сентября 2025 года, Министерство иностранных дел Латвии (МИД) вызвало временного поверенного в делах Посольства России в Латвии и вручило ему ноту протеста в связи с жестокими атаками на гражданских жителей Украина и обстрелами, направленными против украинских государственных учреждений, совершёнными в течение последней недели, сообщает МИД.

В дипломатической ноте латвийская сторона повторила требование прекратить агрессию Россия против Украины, вывести оккупационные войска со всей международно признанной территории Украины и компенсировать все убытки, понесённые Украиной в результате российской агрессии.

Латвия также выразила решительный протест против нарушений воздушного пространства Польша, совершённых 10 сентября российскими беспилотными летательными аппаратами.

В воскресенье, 7 сентября, в Киев и других городах Украины в жилые дома, школы, детские сады и другую гражданскую инфраструктуру попали более 800 дронов и 13 ракет разных типов. Одна ракета попала в здание правительства Украины. В результате российской атаки погибли двое мирных жителей — молодая мать с грудным ребёнком, ещё как минимум 16 человек были ранены. Во вторник, 9 сентября, в результате авиаудара по посёлку Яровая на востоке Украины погибли 24 мирных жителя, ожидавших свою ежемесячную пенсию, а почти вдвое больше людей получили ранения.

Этими террористическими действиями Россия демонстративно отвергает международные мирные усилия по прекращению российской военной агрессии против Украины, а также доказывает, что её имперские и агрессивные цели не изменились, заявляет МИД Латвии.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (3)
Комментарии (3)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:20 13.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Ринкевич поблагодарил патриарха Варфоломея за поддержку Украины
Bitnews.lv 2 часа назад
Пациентка показала шокирующие фото операционной в Риге
Bitnews.lv 7 часов назад
Будет ли «Запад-2025» прикрытием для инфовойны против Балтии?
Bitnews.lv 8 часов назад
Суббота в Латвии: солнце сквозь дождевые облака
Bitnews.lv 8 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 8 часов назад
Конгресс США сохранил финансирование обороны Балтии
Bitnews.lv 9 часов назад
Рига: требуются коты-крысоловы
Sfera.lv 9 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (3)

Важно 21:40

Важно 3 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (3)

Мир 21:38

Мир 3 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (3)

Важно 21:38

Важно 3 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (3)

Важно 21:07

Важно 3 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (3)

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 3 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (3)

Важно 21:06

Важно 3 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (3)

Бизнес 21:01

Бизнес 3 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать