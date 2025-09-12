В дипломатической ноте латвийская сторона повторила требование прекратить агрессию Россия против Украины, вывести оккупационные войска со всей международно признанной территории Украины и компенсировать все убытки, понесённые Украиной в результате российской агрессии.

Латвия также выразила решительный протест против нарушений воздушного пространства Польша, совершённых 10 сентября российскими беспилотными летательными аппаратами.

В воскресенье, 7 сентября, в Киев и других городах Украины в жилые дома, школы, детские сады и другую гражданскую инфраструктуру попали более 800 дронов и 13 ракет разных типов. Одна ракета попала в здание правительства Украины. В результате российской атаки погибли двое мирных жителей — молодая мать с грудным ребёнком, ещё как минимум 16 человек были ранены. Во вторник, 9 сентября, в результате авиаудара по посёлку Яровая на востоке Украины погибли 24 мирных жителя, ожидавших свою ежемесячную пенсию, а почти вдвое больше людей получили ранения.

Этими террористическими действиями Россия демонстративно отвергает международные мирные усилия по прекращению российской военной агрессии против Украины, а также доказывает, что её имперские и агрессивные цели не изменились, заявляет МИД Латвии.