Решения у нас принимают так, будто завтра не наступит: Винькеле об особенностях латвийской политики

Например, вместо того, чтобы пересмотреть всю пенсионную систему, правительство приняло решение о переносе взносов во второй пенсионный уровень на один процентный пункт.

На вопрос ведущей, следует ли политикам брать на себя ответственность за некоторые политические решения, Винькеле отметила, что есть разница между решением в кризисной ситуации при недостатке информации и, например, тем, как долгие годы осуществляется руководство и надзор за ситуацией с Rail Baltica и AirBaltic.

"Повестку дня определяют посты в Twitter, которые прочли чиновники. Потом начинается странная гонка за селфи... Я бы сказала, что у нас "политика селфи" на всех уровнях. И если вы спросите, о чем сегодняшняя политика Латвии, за что готова стоять та или иная партии, чем горят глаза у представителей власти и парламента – я не смогу ответить. Я просто не знаю", – резюмировала Винькеле.