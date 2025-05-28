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Рейтинги в Риге: неопределившихся становится меньше, поддержка партий растет

© Lsm.lv 28 мая, 2025 08:42

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До выборов самоуправлений — менее двух недель, и самая ожесточенная борьба развернется за места в Рижской думе. Согласно свежему опросу рижан, проведенному SKDS, в мае выросла поддержка большинства партий, сообщает LSM. При этом в мае уменьшилось число неопределившихся избирателей. Если в апреле почти 31% не знали, за кого голосовать, то сейчас таковых 22,9%. Уменьшилось и число респондентов, заявивших, что не пойдут голосовать.

Лидер рейтинга – «Латвия на первом месте». За эту партию собираются голосовать 15% опрошенных. Вторые – «Прогрессивные», им отдают свой голос 9% потенциальных избирателей. Немного отстает обладатель третьего места – Национальное объединение, им голос в опросе обещают 8,2%.

На четвертом месте – партия «Стабильности!», за которую готовы голосовать 7,5%. На несколько процентных пунктов ниже рейтинг «Нового Единства» – 7,2%. 5,2% опрошенных проголосовали бы за «Суверенную власть» и «Объединение младолатыши», а за «Согласие» готовы отдать голос 4,8%. «Объединенный список» в опросе имеет поддержку 3,5% возможных избирателей, а общему списку «Честь служить Риге» и Союза зеленых и крестьян (СЗК) обещают поддержку 2,9% респондентов. У партии «Для развития Латвии» в опросе 2,7% голосов.

LTV

Далее следуют несколько партий, которые в настоящее время обещают поддержать менее одного процента избирателей. У списков политических сил «Самоуважение» и «Народ. Земля. Государственность» рейтинги показывают 0,8% поддержки избирателей, у «Платформы 21» – 0,5% поддержки, у Новой консервативной партии – 0,3%, у Латвийской социалистической партии – 0,2%. У Партии возрождения Латвии также 0,2% и последние – «Партия центра», которой поддержку обещает 0,1% опрошенных.

Если сравнивать с данными апрельского опроса, то видно, что сокращение числа неопределившихся избирателей увеличило поддержку большинства политических сил. Наибольший прирост – у «Латвии на первом месте» – с 11,6% до 15%. Второй по величине прирост у «Стабильности!» – с 5,7% в апреле до 7,5% в мае. И третий по величине рост, согласно данным опроса, – у «Суверенной власти» и «Объединения младолатыши», чей рейтинг вырос с 3,9% до 5,2%.

Падение наблюдается у некоторых политических сил – наибольшее у «Согласия», уменьшилась поддержка также у «Честь служить Риге» и СЗК, а также у нескольких более мелких партий.

С учетом рейтингов и уверенности опрошенных в своем выборе, в Рижскую думу по данным этого опроса вошли бы восемь сил. Интересная борьба потенциально может развернуться у 5%-ного барьера. У «Объединенного списка» 5,2% – лишь немного выше необходимой границы, а по другую сторону барьера – «Честь служить Риге» и СЗК, а также «Для развития Латвии» – обеим до желаемых мест в думе не хватает менее одного процента голосов.

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