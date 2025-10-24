Реформа необходима: Минздрав готовит новую «перестройку» в больницах

По словам руководителя отдела коммуникации Минздрава Оскара Шнайдерса, в докладе рассматриваются принципы организации больничной сети, а не изменения в работе отдельных учреждений. "Важно отметить, что в настоящее время не принято никаких решений о пересмотре или реорганизации профилей конкретных больниц", - заявили в министерстве.

Министерство предлагает перейти к трехуровневой модели больниц - многопрофильные больницы, региональные и местные больницы.

Специализированные больницы планируется выделить в отдельную сеть. Региональные больницы будут оказывать неотложную помощь в области внутренней медицины и хирургии, а местные больницы - базовую помощь, помощь при хронических заболеваниях и паллиативную помощь.

Уровни больниц и спектр стационарных услуг будут определяться возможностями больницы, наличием медицинского персонала, инфраструктурой и сложностью предоставляемых услуг.

В то же время предполагается, что неотложная медицинская помощь будет оказываться во всех больницах, независимо от их уровня. В каждой больнице население будет иметь круглосуточный доступ к врачам, вспомогательному персоналу, лабораторным и диагностическим исследованиям.

Чтобы снизить переполненность приемных отделений, с 2025 года планируется пилотное внедрение "отделений неотложной помощи" в небольших больницах с низким потоком пациентов.

Также планируется ввести единые критерии наблюдения за пациентами для предотвращения необоснованных госпитализаций. В настоящее время в среднем 80% наблюдаемых пациентов не нуждаются в госпитализации после краткосрочного лечения. Предусматривается также развитие услуг обсервации, что позволит сократить число необоснованных госпитализаций и повысить эффективность медицинской помощи.

Минздзрав подчеркивает, что особое внимание будет уделено больницам, расположенным вблизи внешней границы Латвии. Кроме того, будет укреплено сотрудничество со Службой неотложной медицинской помощи, проанализировано размещение бригад и запланировано расширение сети.

В то же время, учитывая ограниченное финансирование из государственного бюджета, необходимо пересмотреть модель финансирования, обеспечив медицинским учреждениям большую гибкость в использовании средств и одновременно способствуя более эффективному лечению пациентов.

Поэтому до 2029 года при планировании финансирования больниц будет также оцениваться качество предоставляемых медицинских услуг, чтобы направить средства на укрепление тех учреждений, которые работают лучше, а не содержать все больницы одинаково, независимо от результатов работы, говорится в докладе.

Министерство отмечает, что реформа больничной сети необходима, поскольку в Латвии по-прежнему ощущается нехватка медицинского персонала, а возможности больниц по предоставлению круглосуточных дежурных услуг существенно различаются.

Демографические проблемы аналогичны и в других странах ЕС, поэтому пересмотр больничных сетей в настоящее время проводятся в Эстонии, Литве, Германии, Ирландии, Австрии, Словакии и других странах, отмечает министерство.

