Редкий случай в Арктике: белая медведица усыновила чужого детёныша и дала ему шанс выжить

Событие произошло возле города Черчилл в провинции Манитоба, которую называют мировой столицей белых медведей. Учёные наблюдали за самкой с индексом X33991 во время её ежегодной миграции вдоль западного побережья Гудзонова залива.

Весной 2025 года медведица вышла из берлоги с одним детёнышем. У него был установлен идентификационный ярлык. Но осенью исследователи заметили неожиданное: рядом с матерью шли уже два медвежонка — один с меткой, другой без неё. Это означало только одно: второй детёныш был приёмным.

Оба медвежонка относятся к так называемым «детёнышам года», им около 10–11 месяцев. По данным Polar Bears International, оба выглядят здоровыми и активными. Обычно детёныши остаются с матерью до 2,5 лет, и именно это время критично для их выживания.

Шансы белого медвежонка дожить до взрослого возраста составляют около 50 процентов. Наличие матери резко повышает эти шансы, поэтому усыновление может буквально спасти жизнь приёмному детёнышу.

Учёные подчёркивают: этот случай не связан с изменением климата. По их мнению, причина — сильный материнский инстинкт. В ряде предыдущих случаев выяснялось, что биологические матери детёнышей были живы, а усыновление происходило из-за так называемого «перепутывания выводков».

За последние 45 лет в этой популяции было изучено более 4600 белых медведей. И нынешний случай стал лишь 13-м подтверждённым примером усыновления детёныша.

Сейчас учёные анализируют генетические образцы, чтобы установить биологическую мать медвежонка. Тем временем X33991 с двумя детёнышами остаётся на морском льду, охотится на тюленей и обучает малышей выживанию в Арктике.

Иногда природа нарушает собственные правила — и именно в такие моменты у кого-то появляется второй шанс.