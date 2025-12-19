Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Редкий случай в Арктике: белая медведица усыновила чужого детёныша и дала ему шанс выжить

Редакция PRESS 19 декабря, 2025 10:27

Животные 0 комментариев

Такое случается крайне редко — и именно поэтому учёные сначала не поверили своим глазам.
В Канаде зафиксирован необычный случай: дикая белая медведица усыновила детёныша, который не является её собственным.

Событие произошло возле города Черчилл в провинции Манитоба, которую называют мировой столицей белых медведей. Учёные наблюдали за самкой с индексом X33991 во время её ежегодной миграции вдоль западного побережья Гудзонова залива.

Весной 2025 года медведица вышла из берлоги с одним детёнышем. У него был установлен идентификационный ярлык. Но осенью исследователи заметили неожиданное: рядом с матерью шли уже два медвежонка — один с меткой, другой без неё. Это означало только одно: второй детёныш был приёмным.

Оба медвежонка относятся к так называемым «детёнышам года», им около 10–11 месяцев. По данным Polar Bears International, оба выглядят здоровыми и активными. Обычно детёныши остаются с матерью до 2,5 лет, и именно это время критично для их выживания.

Шансы белого медвежонка дожить до взрослого возраста составляют около 50 процентов. Наличие матери резко повышает эти шансы, поэтому усыновление может буквально спасти жизнь приёмному детёнышу.

Учёные подчёркивают: этот случай не связан с изменением климата. По их мнению, причина — сильный материнский инстинкт. В ряде предыдущих случаев выяснялось, что биологические матери детёнышей были живы, а усыновление происходило из-за так называемого «перепутывания выводков».

За последние 45 лет в этой популяции было изучено более 4600 белых медведей. И нынешний случай стал лишь 13-м подтверждённым примером усыновления детёныша.

Сейчас учёные анализируют генетические образцы, чтобы установить биологическую мать медвежонка. Тем временем X33991 с двумя детёнышами остаётся на морском льду, охотится на тюленей и обучает малышей выживанию в Арктике.

Иногда природа нарушает собственные правила — и именно в такие моменты у кого-то появляется второй шанс.

Латвиец открыл SMS якобы из налоговой и в момент лишился 2500 евро на счету: подробности
Важно

Латвиец открыл SMS якобы из налоговой и в момент лишился 2500 евро на счету: подробности (1)

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка
Важно

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

Алла Пугачева выпустила новую антивоенную песню «Давай просто жить» (видео)
Важно

Алла Пугачева выпустила новую антивоенную песню «Давай просто жить» (видео) (1)

В Латвии разрешили нейтрализовать дроны у критической инфраструктуры

Новости Латвии 18:38

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

Читать
Дождливая ночь и осторожные прояснения

Важно 18:29

Важно 0 комментариев

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

Читать

Где в Латвии можно будет покататься на горных лыжах на Рождество?

Важно 18:23

Важно 0 комментариев

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Читать

Новая станция техосмотра в Риге сможет обслуживать до 1000 авто в день

Важно 18:20

Важно 0 комментариев

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Читать

Ford неожиданно меняет курс: автоаккумуляторы уходят в дата центры

Всюду жизнь 18:10

Всюду жизнь 0 комментариев

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Читать

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

Важно 17:47

Важно 0 комментариев

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

Читать

Рижане требуют не застраивать Малую Аркадию. Но денег на парк у Риги нет

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

Читать