Ратниексу можно пожелать только удачи: Вейдемане о борьбе с нелегалами (4)

Редакция PRESS 21 августа, 2025 15:10

Мнения 4 комментариев

На этой неделе вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс поставил ультиматум нелегальным мигрантам - за месяц они должны выехать из Латвии.

Решение Ратниекса прокомментировали многие политики. Вице-мэру Риги напомнили, что такие заявления находятся вне его компетенции.

Однако сторонники Нацблока, к которому принадлежит Ратниекс, яростно его поддержали. В том числе публицист Элита Вейдемане.

"«У вас есть месяц, чтобы исчезнуть из Риги и Латвии!», — говорит вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (Нацблок), «обращаясь» к нелегальным мигрантам, которые всё чаще прибывают в Латвию из южных стран, делая Ригу всё более чёрной. Через месяц начнутся рейды полиции по поимке «инженеров, архитекторов и врачей», приехавших сюда «улучшать демографию». Остаётся только пожелать Ратниексу успехов. Раз уж правительству этот миграционный до одного места, кто-то должен его решить — хотя бы Рижская дума. И остаётся надеяться, что правительство поддержит инициативу Ратниекса. Или такая надежда наивна?", - задается вопросом Вейдемане в "Неаткариге".

Комментарии (4)
Комментарии (4)
Обновлено: 14:00 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 5 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 6 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
183-я неделя войны в Украине. Фронт стабилизировался. Прорыв ликвидирован.
Bitnews.lv 1 день назад
Министр Чударс: будущее Латвии зависит от регионов
Bitnews.lv 1 день назад
Атмосфера переменчивая: дожди и грозы сохранятся в Латвии
Bitnews.lv 1 день назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: три недели без Кемери
Sfera.lv 3 дня назад

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (4)

Важно 14:00

Важно 4 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (4)

Важно 13:45

Важно 4 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (4)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 4 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (4)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 4 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (4)

Важно 12:54

Важно 4 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (4)

Важно 12:35

Важно 4 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (4)

Важно 11:54

Важно 4 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

