Решение Ратниекса прокомментировали многие политики. Вице-мэру Риги напомнили, что такие заявления находятся вне его компетенции.

Однако сторонники Нацблока, к которому принадлежит Ратниекс, яростно его поддержали. В том числе публицист Элита Вейдемане.

"«У вас есть месяц, чтобы исчезнуть из Риги и Латвии!», — говорит вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (Нацблок), «обращаясь» к нелегальным мигрантам, которые всё чаще прибывают в Латвию из южных стран, делая Ригу всё более чёрной. Через месяц начнутся рейды полиции по поимке «инженеров, архитекторов и врачей», приехавших сюда «улучшать демографию». Остаётся только пожелать Ратниексу успехов. Раз уж правительству этот миграционный до одного места, кто-то должен его решить — хотя бы Рижская дума. И остаётся надеяться, что правительство поддержит инициативу Ратниекса. Или такая надежда наивна?", - задается вопросом Вейдемане в "Неаткариге".