Расширение военного флота: планируется приобрести скоростные катера класса «Viking»

Впервые о планах приобретения новых катеров в ноябре прошлого года заявил тогдашний командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш. Он сообщил, что в ближайшие четыре года планируется приобрести скоростные катера класса "Viking".

В Министерстве обороны агентству ЛЕТА сообщили, что в настоящее время рассматривается вопрос о приобретении патрульных катеров и их необходимом количестве.

В министерстве сослались на публикацию на портала sargs.lv в начале апреля, в которой сообщалось, что Литва за 22 млн евро закупит у Финляндии два ударных катера для своих военно-морских сил.

28 марта Минобороны Латвии совместно с агентством оборонных средств Минобороны Литвы подписали с финской компанией "Marine Alutech Oy Ab" договор о проведении исследований и разработок по созданию многоцелевой платформы скоростного патрульного судна. По результатам разработки планируется принять отдельное решение о производстве и приобретении опытного образца такой платформы, отметили в Минобороны.