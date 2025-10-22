Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Можно сказать, что крик души одной мамы второклассника прозвучал особенно громко — "Неаткарига" публикует ее рассказ, о том, чего требуют от маленького ребёнка на уроках латышского языка. Например, ребёнок должен уметь распознать и объяснить чем отличаются латгальский и курземский диалекты, а также сочинить считалочку с определённым количеством слогов. При этом знания, полученные в первом классе, находятся на слишком низком уровне, чтобы выполнять такие задания.

В комментариях люди возмущены требованиями к ученику второго класса:

«Такое ощущение, что мы погружаемся всё глубже в болото — чем дальше, тем хуже. Неужели нельзя вернуть старые программы, где всё было понятно, которые до сих пор помнят, и было радостно идти в школу, потому что узнаешь что-то новое?»

«…надо переселить чиновников из министерства в школы — пусть сами преподают и реализуют свои “умные идеи”… если получится…»