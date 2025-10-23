Распилим? ЕС даёт нам ещё 295,5 млн евро для проекта «Rail Baltica»

Также "RB Rail" получит финансирование для продолжения управления и координации трансграничного проекта в соответствии с договором о проектном управлении, согласно которому софинансирование в равных долях предоставляют все три страны Балтии.

Исполнительный директор и председатель правления "RB Rail" Марко Кивила отметил, что продолжающаяся со стороны Европейского исполнительного агентства по вопросам климата, инфраструктуры и окружающей среды (CINEA) поддержка позволяет обеспечивать стабильный прогресс в строительстве основной трассы "Rail Baltica". "Это финансирование дает возможность целенаправленно продолжать реализацию основных этапов проекта во всех трех странах Балтии", - подчеркнул он.

На встрече в Вильнюсе представители агентства и "RB Rail" обсудили прогресс в реализации проекта и трансграничное сотрудничество в рамках Европейского инструмента соединения инфраструктуры, а также посетили строительные объекты в Литве, включая мост через реку Нерис.

Следующий визит представителей CINEA по контролю за прогрессом в реализации проекта запланирован в ноябре в Ригу.

Как сообщалось, правительство Латвии во вторник одобрило выделение софинансирования из госбюджета в размере 25,55 млн евро для мер по проекту "Rail Baltica", а еще дополнительно 1,69 млн евро выделено для деятельности "RB Rail" в Латвии.

В Министерстве сообщения информировали, что в 2024 году в рамках финансирования Европейского инструмента соединения инфраструктуры на строительство "Rail Baltica" в Латвии и другие сопутствующие мероприятия было выделено 170,35 млн евро, в том числе для строительства основной трассы предусмотрено 155,47 млн евро.

Как сообщалось, по оценкам "RB Rail", затраты на первую очередь "Rail Baltica" в странах Балтии могут составить 14,3 млрд евро, в том числе в Латвии - 5,5 млрд евро. При этом возможна потенциальная экономия до 500 млн евро за счет оптимизации технических решений и других мер. Общие затраты по проекту в странах Балтии могут составить до 23,8 млрд евро.

