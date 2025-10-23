Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Распилим? ЕС даёт нам ещё 295,5 млн евро для проекта «Rail Baltica»

© LETA 23 октября, 2025 12:19

Новости Латвии 0 комментариев

Центральный координатор реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica" АО "RB Rail" подписало очередной договор о гранте в рамках Европейского инструмента соединения инфраструктуры на софинансирование Европейского союза в размере 295,5 млн евро, сообщила агентству ЛЕТА представитель предприятия Сигне Нигале.

Также "RB Rail" получит финансирование для продолжения управления и координации трансграничного проекта в соответствии с договором о проектном управлении, согласно которому софинансирование в равных долях предоставляют все три страны Балтии.

Исполнительный директор и председатель правления "RB Rail" Марко Кивила отметил, что продолжающаяся со стороны Европейского исполнительного агентства по вопросам климата, инфраструктуры и окружающей среды (CINEA) поддержка позволяет обеспечивать стабильный прогресс в строительстве основной трассы "Rail Baltica". "Это финансирование дает возможность целенаправленно продолжать реализацию основных этапов проекта во всех трех странах Балтии", - подчеркнул он.

На встрече в Вильнюсе представители агентства и "RB Rail" обсудили прогресс в реализации проекта и трансграничное сотрудничество в рамках Европейского инструмента соединения инфраструктуры, а также посетили строительные объекты в Литве, включая мост через реку Нерис.

Следующий визит представителей CINEA по контролю за прогрессом в реализации проекта запланирован в ноябре в Ригу.

Как сообщалось, правительство Латвии во вторник одобрило выделение софинансирования из госбюджета в размере 25,55 млн евро для мер по проекту "Rail Baltica", а еще дополнительно 1,69 млн евро выделено для деятельности "RB Rail" в Латвии.

В Министерстве сообщения информировали, что в 2024 году в рамках финансирования Европейского инструмента соединения инфраструктуры на строительство "Rail Baltica" в Латвии и другие сопутствующие мероприятия было выделено 170,35 млн евро, в том числе для строительства основной трассы предусмотрено 155,47 млн евро.

Как сообщалось, по оценкам "RB Rail", затраты на первую очередь "Rail Baltica" в странах Балтии могут составить 14,3 млрд евро, в том числе в Латвии - 5,5 млрд евро. При этом возможна потенциальная экономия до 500 млн евро за счет оптимизации технических решений и других мер. Общие затраты по проекту в странах Балтии могут составить до 23,8 млрд евро.
 

Почти не нарушают, но пьют много: итоги запрета продажи спиртного

По имеющимся данным, после ужесточения требований в сфере оборота спиртных напитков в Латвии не наблюдается роста нелегального рынка. Нарушений новых требований — немного, показали рейды полиции. У торговцев случаются сложности с определением грани между предоставлением информации о товаре и рекламой скидок, рассказали участники совещания в Минздраве. Что до потребления, то с августа прошло слишком мало времени, чтобы судить, насколько оно сократилось (и сократилось ли). До сих пор статистика была удручающей, отмечает LSM+ со ссылкой на данные Минздрава.

Валялся пьяный на асфальте? Это вам не бомж, а преподаватель техникума

В сети распространилось видео, на котором мужчина в состоянии сильного опьянения валяется на земле в общественном месте. По данным телепередачи «Bez Tabu», на кадрах запечатлён преподаватель Огрского техникума.

Думала, что помогает полиции. Как женщина с зарплатой в 890 евро осталась с долгом в 78 тыс. евро

Случай 25-летней продюсерки Даугавпилсского театра Марины Ивановой показал, как телефонные аферы превращаются в финансовые трагедии, а микрокредитные компании продолжают зарабатывать на людях, которым вообще нельзя выдавать займы. Ситуацию расследовала  Re:Baltica.

Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России: что там?

Ограничения включают запрет на импорт российского СПГ и меры против российских дипломатов. Санкции направлены на сокращение доходов Москвы и ослабление ее возможностей вести войну против Украины.

В пятницу ожидается на редкость тёплый день

Пятница станет самым теплым днем ​​недели в Латвии, во многих местах ожидаются кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Мы все — в одном шаге от преступления

Опознать преступников легко, когда смотришь детективы с дивана или читаешь романы. В реальной жизни почти невозможно распознать потенциального преступника, потому что, по сути, мы все находимся в одном шаге от преступления — это всего лишь один неверный выбор, заявила эксперт по судебной психологии и криминологии Рута Трейя в программе Latvijas Radio «Vai tas ir normāli?».

Подстраиваться под другой язык опасно! В Сейме прошли дебаты об укреплении главного — языка

В четверг в Сейме прошли дебаты о состоянии государственного языка. После доклада правительства о проделанной работе депутаты подчеркнули необходимость развивать и использовать латышский язык в повседневной жизни.

