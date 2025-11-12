Радио-блэкаут накрыл Европу и Африку

11 ноября утром активная область AR4274 на Солнце выбросила плазму класса X5.1 — высшую по шкале мощности.

Потоки рентгеновского и ультрафиолетового излучения за считанные минуты достигли атмосферы Земли, вызвав высокоуровневую ионизацию и помехи в работе высокочастотного (HF) радио.

По данным NOAA и Space Weather Prediction Center, блэкаут получил категорию R3 — Strong, означающую серьёзные перебои связи над освещённой солнцем стороной планеты.

Наиболее пострадали страны Европы, Северной и Западной Африки, а также часть ближневосточного региона.

Сигналы в диапазонах, используемых авиацией, морской связью и военными системами, временно ослабли или прерывались.

Солнечная активность остаётся повышенной: сразу два корональных выброса (CME) — от 9 и 10 ноября — движутся к Земле.

По прогнозу NOAA, их воздействие продлится до 13 ноября, вызывая геомагнитные возмущения уровня G2–G3.

Это значит, что в ближайшие дни возможны новые помехи радиосвязи, нарушения работы навигационных систем, колебания напряжения в энергосетях и всплеск северных сияний.

Учёные напоминают: мы приближаемся к пику 25-го солнечного цикла, и подобные вспышки будут происходить всё чаще.

Следить за космической погодой можно на официальном сайте NOAA — spaceweather.gov