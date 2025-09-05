Концепция национальной безопасности предусматривает, что с 1 января следующего года контент, создаваемый общественными СМИ, должен быть только на латышском языке и на языках, принадлежащих европейскому культурному пространству, напомнила на заседании комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Санита Уплея-Егермане, председатель Совета общественных электронных СМИ (СОЭСМИ.).

Она отметила, что эта норма, касающаяся языков, принадлежащих европейскому культурному пространству, не может быть выполнена буквально, поскольку в таком случае общественные СМИ будут лишены возможности создавать контент на языках исторических меньшинств Латвии - русском, цыганском, еврейском, белорусском.

В то же время, необходимо поддержать цель концепции - создание единого информационного пространства, что положит конец разделению общества и будет способствовать его объединению на основе государственного языка.

В прошлом году правлению LSM было поручено разработать к июню этого года новую концепцию программ и услуг с обеспечением контента на языках меньшинств.

Приоритетами были Латгале как особый регион для внешней безопасности государства, интеграция детей и молодёжи меньшинств в латышское культурное пространство и пропорциональный подход к использованию языков меньшинств при создании контента в рамках единого информационного пространства.

Представленное правлением LSM видение соответствует видению СОЭСМИ. Главная цель - не способствовать существованию двухобщинного общества - была достигнута путём закрытия "Латвийского радио 4" (LR4) и преобразования платформы LSM+, где контент будет создаваться единообразно, с переводом материалов с латышского на иностранные языки, а небольшая часть будет отведена оригинальному контенту на иностранных языках, отметила Уплея-Егермане.

Одновременно в LSM проводятся структурные изменения для реализации этого подхода. Решение о преобразовании LR4 и LSM+ носит стратегический характер и далось нелегко всем, включая сотрудников этих редакций, признала Уплея-Егермане.

