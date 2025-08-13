Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ради безопасности, демографии и образования под нож пойдут служебные пенсии и, возможно, расходы на госуправление (1)

tv3.lv 13 августа, 2025 13:27

Латышские СМИ 1 комментариев

LETA

Чтобы найти средства на решение демографических вопросов, укрепление безопасности и развитие образования, меры экономии будут необходимы, заявила премьер-министр Эвика Силиня в интервью передаче TV3 «900 секунд».

По её словам, ещё в июне правительство обсудило возможные сценарии сокращения расходов на следующий год. На прошлой неделе поступили новые прогнозы по налоговым доходам и исполнению бюджета, и, хотя ситуация выглядит немного лучше обычного, без пересмотра расходов не обойтись. Силиня сравнила этот процесс с управлением семейным бюджетом: нужно искать, где можно действовать разумнее, не увеличивая долг.

Премьер подчеркнула, что приоритеты правительства остаются прежними? демография, образование и безопасность. Для их реализации потребуется дополнительное финансирование, которое придётся искать в рамках существующего бюджета. Она указала, что каждое ведомство считает экономию невозможной, хотя значительные средства сосредоточены в госпредприятиях и службах, а значит, следует оценивать и функции учреждений, и их эффективность.

Силиня заверила, что не намерена сокращать спектр и качество услуг для населения, особенно в здравоохранении, но государственному управлению придётся оптимизировать работу. Говоря об пенсиях за выслугу лет, она отметила, что нынешняя система во многом унаследована от прошлых режимов и требует пересмотра, хотя действующие права будут сохранены.

Кроме того, на бюджет давят новые обстоятельства — от чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве до климатических обязательств на уровне ЕС. Следующий бюджетный цикл предусматривает сокращение государственных расходов минимум на 450 млн евро в 2026–2028 годах, из которых не менее 150 млн — уже в 2026 году. Сэкономленные средства планируется направить в первую очередь на оборону и безопасность при условии, что госдолг не превысит 55% ВВП.

1 комментариев
Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО) (1)

1 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

1 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

1 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

1 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

1 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

1 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (1)

1 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

