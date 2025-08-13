По её словам, ещё в июне правительство обсудило возможные сценарии сокращения расходов на следующий год. На прошлой неделе поступили новые прогнозы по налоговым доходам и исполнению бюджета, и, хотя ситуация выглядит немного лучше обычного, без пересмотра расходов не обойтись. Силиня сравнила этот процесс с управлением семейным бюджетом: нужно искать, где можно действовать разумнее, не увеличивая долг.

Премьер подчеркнула, что приоритеты правительства остаются прежними? демография, образование и безопасность. Для их реализации потребуется дополнительное финансирование, которое придётся искать в рамках существующего бюджета. Она указала, что каждое ведомство считает экономию невозможной, хотя значительные средства сосредоточены в госпредприятиях и службах, а значит, следует оценивать и функции учреждений, и их эффективность.

Силиня заверила, что не намерена сокращать спектр и качество услуг для населения, особенно в здравоохранении, но государственному управлению придётся оптимизировать работу. Говоря об пенсиях за выслугу лет, она отметила, что нынешняя система во многом унаследована от прошлых режимов и требует пересмотра, хотя действующие права будут сохранены.

Кроме того, на бюджет давят новые обстоятельства — от чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве до климатических обязательств на уровне ЕС. Следующий бюджетный цикл предусматривает сокращение государственных расходов минимум на 450 млн евро в 2026–2028 годах, из которых не менее 150 млн — уже в 2026 году. Сэкономленные средства планируется направить в первую очередь на оборону и безопасность при условии, что госдолг не превысит 55% ВВП.