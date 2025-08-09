Президент РФ Владимир Путин передал спецпосланнику американского лидера Дональда Трампа Стивену Уиткоффу орден Ленина, предназначенный для Джулиан Галлине Глосс - замдиректора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США по цифровым инновациям. Ее сын - 21-летний американец Майкл Глосс, подписавший контракт с министерством обороны РФ и воевавший в Украине, был убит там в 2024 году. Президент РФ отдал Уиткоффу награду во время его визита в Россию на этой неделе, сообщила в пятницу, 8 августа, информационная служба CBS News. По ее данным, жест Путина, "известного своими психологическими играми", вероятно, был призван подчеркнуть, что сын сотрудника ЦРУ сражался на стороне России в этой войне.

Два источника сообщили CBS News, что нет никаких признаков того, что Глосс был завербован властями РФ и что Кремль знал о семейных связях Глосса, когда репатриировал его останки. Представители Белого дома, ЦРУ и Уиткофф не комментировали информацию. Представитель посольства РФ, с которым связалась CBS News, также заявил, что официальных комментариев нет. Кремль и МИД РФ не подтверждали информацию о награждении.

Орден Ленина - советская награда, вручавшаяся за выдающиеся заслуги, в том числе иностранцам. В числе прочих ее удостоился Ким Филби - агент Советского Союза и бывший сотрудник британской разведки MI6. Майкл Глосс не был сотрудником ЦРУ, уточнила в этой связи CBS News.

Сын американских военных

Глосс - сын американских военных. Джулиан Галлина Глосс окончила Военно-морскую академию США, в 1990-х стала первой женщиной-командующей курсантского состава академии. После 30 лет работы в сфере разведки, в феврале 2024 года ее назначили заместителем директора ЦРУ по цифровым инновациям. Отец Глосса - Ларри Глосс - ветеран Военно-морских сил США, он возглавляет структуру, создающую программное обеспечение, в том числе для правительства США и Пентагона.

Во время учебы в колледже Майкл Глосс был активным участником протестов в защиту климата и за права женщин. Молодой человек не окончил колледж и в 2023 году отправился путешествовать по миру. Во время путешествий он стал членом так называемой "Радужной семьи" - объединения, которое называет себя "крупнейшей неполитической неконфессиональной неорганизацией единомышленников на планете". В ней участвуют "разные слои маргинальной культуры: байкеры, фанатики Иисуса, программисты, голые йоги и панки из сточных канав", описывал объединение журнал Vice. Майкл также работал волонтером в Турции после землетрясения 2023 года.

Знакомый Майкла Глосса рассказал "Важным историям", что молодой человек начал увлекаться теориями заговора, часто говорил о "гегемонии Запада" и своей ненависти к Америке. "Обычно он смотрел видео о Палестине. Он был очень зол на Америку. Начал думать о том, чтобы поехать в Россию. Он хотел воевать с США. Но по-моему, на него сильно повлияли видео с теориями заговора", - рассказал его знакомый.

В Москве Глосс подписал контракт с Минобороны РФ

В августе 2023 года Глосс приехал в Россию через Грузию. После путешествий по РФ он, вероятно, "записался добровольцем" на войну в Украине. Его имя появилась в одной из московских баз данных, где адресом был указан пункт вербовки на контракт на улице Яблочкова, а "квартирой" - кабинет медосвидетельствования под номером 302, выяснили "Важные истории". Этот адрес указывали иностранцам, которые приезжали в Москву заключать контракт с Минобороны РФ и уезжали воевать в Украину, отмечало издание.

"Важные истории" нашли Майкла на фотографиях и видео в соцсетях из тренировочного центра Минобороны "Авангард" в Подмосковье. Через две недели тренировок в "Авангарде", не позже 23 сентября, Майкла в группы, состоявшей в основном из граждан Непала, вывезли на автобусе в воинскую часть, пишут "Важные истории" со ссылкой на видео, которое опубликовал его сослуживец из Непала. По фотографиям Майкла в соцсетях издание установило, что он находился в составе 137-го полка ВДВ (в/ч 41450) в Рязани.

В чате "Радужной семьи" Глосс рассказал, что "работает в России", пытаясь получить паспорт и накопить денег, чтобы поехать путешествовать по Африке. В декабре 2023 года Глосс уехал на фронт, рассказал его сослуживец. В конце марта его 137-й полк ВДВ начал наступление на украинские позиции. Майкл погиб 4 апреля 2024 года, сообщила его семья в некрологе. Точные обстоятельства его гибели неизвестны. Похороны Майкла в США прошли 21 декабря 2024 года.