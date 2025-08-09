Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Путин вручил Уиткоффу орден Ленина для сына замдиректора ЦРУ (1)

9 августа, 2025 13:51

1 комментариев

Президент РФ передал спецпосланнику Дональда Трампа орден Ленина, предназначенный для замдиректора ЦРУ, чей сын погиб в Украине, пишет CBS News.

Президент РФ Владимир Путин передал спецпосланнику американского лидера Дональда Трампа Стивену Уиткоффу орден Ленина, предназначенный для Джулиан Галлине Глосс - замдиректора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США по цифровым инновациям. Ее сын - 21-летний американец Майкл Глосс, подписавший контракт с министерством обороны РФ и воевавший в Украине, был убит там в 2024 году. Президент РФ отдал Уиткоффу награду во время его визита в Россию на этой неделе, сообщила в пятницу, 8 августа, информационная служба CBS News. По ее данным, жест Путина, "известного своими психологическими играми", вероятно, был призван подчеркнуть, что сын сотрудника ЦРУ сражался на стороне России в этой войне.

Два источника сообщили CBS News, что нет никаких признаков того, что Глосс был завербован властями РФ и что Кремль знал о семейных связях Глосса, когда репатриировал его останки. Представители Белого дома, ЦРУ и Уиткофф не комментировали информацию. Представитель посольства РФ, с которым связалась CBS News, также заявил, что официальных комментариев нет. Кремль и МИД РФ не подтверждали информацию о награждении.

Орден Ленина - советская награда, вручавшаяся за выдающиеся заслуги, в том числе иностранцам. В числе прочих ее удостоился Ким Филби - агент Советского Союза и бывший сотрудник британской разведки MI6. Майкл Глосс не был сотрудником ЦРУ, уточнила в этой связи CBS News.

Сын американских военных

Глосс - сын американских военных. Джулиан Галлина Глосс окончила Военно-морскую академию США, в 1990-х стала первой женщиной-командующей курсантского состава академии. После 30 лет работы в сфере разведки, в феврале 2024 года ее назначили заместителем директора ЦРУ по цифровым инновациям. Отец Глосса - Ларри Глосс - ветеран Военно-морских сил США, он возглавляет структуру, создающую программное обеспечение, в том числе для правительства США и Пентагона.

Во время учебы в колледже Майкл Глосс был активным участником протестов в защиту климата и за права женщин. Молодой человек не окончил колледж и в 2023 году отправился путешествовать по миру. Во время путешествий он стал членом так называемой "Радужной семьи" - объединения, которое называет себя "крупнейшей неполитической неконфессиональной неорганизацией единомышленников на планете". В ней участвуют "разные слои маргинальной культуры: байкеры, фанатики Иисуса, программисты, голые йоги и панки из сточных канав", описывал объединение журнал Vice. Майкл также работал волонтером в Турции после землетрясения 2023 года.

Знакомый Майкла Глосса рассказал "Важным историям", что молодой человек начал увлекаться теориями заговора, часто говорил о "гегемонии Запада" и своей ненависти к Америке. "Обычно он смотрел видео о Палестине. Он был очень зол на Америку. Начал думать о том, чтобы поехать в Россию. Он хотел воевать с США. Но по-моему, на него сильно повлияли видео с теориями заговора", - рассказал его знакомый.

В Москве Глосс подписал контракт с Минобороны РФ

В августе 2023 года Глосс приехал в Россию через Грузию. После путешествий по РФ он, вероятно, "записался добровольцем" на войну в Украине. Его имя появилась в одной из московских баз данных, где адресом был указан пункт вербовки на контракт на улице Яблочкова, а "квартирой" - кабинет медосвидетельствования под номером 302, выяснили "Важные истории". Этот адрес указывали иностранцам, которые приезжали в Москву заключать контракт с Минобороны РФ и уезжали воевать в Украину, отмечало издание.

"Важные истории" нашли Майкла на фотографиях и видео в соцсетях из тренировочного центра Минобороны "Авангард" в Подмосковье. Через две недели тренировок в "Авангарде", не позже 23 сентября, Майкла в группы, состоявшей в основном из граждан Непала, вывезли на автобусе в воинскую часть, пишут "Важные истории" со ссылкой на видео, которое опубликовал его сослуживец из Непала. По фотографиям Майкла в соцсетях издание установило, что он находился в составе 137-го полка ВДВ (в/ч 41450) в Рязани.

В чате "Радужной семьи" Глосс рассказал, что "работает в России", пытаясь получить паспорт и накопить денег, чтобы поехать путешествовать по Африке. В декабре 2023 года Глосс уехал на фронт, рассказал его сослуживец. В конце марта его 137-й полк ВДВ начал наступление на украинские позиции. Майкл погиб 4 апреля 2024 года, сообщила его семья в некрологе. Точные обстоятельства его гибели неизвестны. Похороны Майкла в США прошли 21 декабря 2024 года.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО) (1)

14:53

1 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

14:00

1 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

13:45

1 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

13:26

1 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

13:02

1 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

12:54

1 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (1)

12:35

1 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

