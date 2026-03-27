Путин предложил крупному бизнесу профинансировать войну

Президент России Владимир Путин на закрытой встрече с крупными бизнесменами предложим им сделать добровольные взносы в бюджет для финансирования войны с Украиной. Об этом сообщило в четверг, 26 марта, издание The Bell со ссылкой на источники.

По их словам, во время встречи в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Путин заявил о намерении продолжать войну и продвинуть российскую армию до административной границы Донецкой области. Вслед за этим он предложил бизнесменам делать добровольные взносы в бюджет. Собеседники The Bell описали суть выступления Путина словами "сказали, будем воевать" и "пойдем до границ Донбасса".

"Потрясти бизнес" президенту предложил Игорь Сечин

Источники издания утверждают, что инициатива принадлежит главе "Роснефти" Игорю Сечину, который накануне встречи направил Путину письмо с идеей "потрясти бизнес в тяжелое для страны время". В качестве механизма привлечения средств было предложено разместить военные облигации федерального займа.

Два собеседника подтвердили The Bell, что бизнесмен Сулейман Керимов сразу согласился на просьбу и пообещал внести в бюджет 100 млрд рублей. Еще один неназванный крупный предприниматель тоже поддержал предложение Путина, пишет издание.