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Путин объявил о военных сборах в России

© Deutsche Welle 17 января, 2025 11:02

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Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы. Из текста неясно, сколько именно резервистов планируют призвать и на какой срок.

Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ в четверг, 16 января, и вступает в силу со дня опубликования.

В документе скрыты несколько пунктов, предназначенных "для служебного пользования". Из текста неясно, сколько именно резервистов планируют призвать и на какой срок.

Объявление военных сборов - ежегодная плановая процедура. Как поясняет госинформагентство ТАСС, на основе указа Путина мобилизационное управление Минобороны РФ подготовит директиву, которая поступит в военкоматы регионов. После этого начинается рассылка повесток гражданам, находящимся в запасе.

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Погода на субботу: ждем солнца

Новости Латвии 14:57

Новости Латвии 0 комментариев

В субботу облачность на большей части территории Латвии уменьшится, небо прояснится и выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

В субботу облачность на большей части территории Латвии уменьшится, небо прояснится и выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

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А разрешения спросили? Патентное управление напомнило про авторские права создателей «Потока»

Важно 14:53

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Латвийское патентное управление на своей странице в Facebook напомнило всем про авторские права на мультфильм "Поток". Нельзя выпускать майки, кружки, наклейки и прочее с героями мультфильма, если это не было согласовано с авторами анимации.

Латвийское патентное управление на своей странице в Facebook напомнило всем про авторские права на мультфильм "Поток". Нельзя выпускать майки, кружки, наклейки и прочее с героями мультфильма, если это не было согласовано с авторами анимации.

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Действующий председатель Верховного суда планирует выдвинуть свою кандидатуру на второй срок

Новости Латвии 14:21

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Председатель Верховного суда (ВС) Айгарс Струпишс планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя ВС еще на один срок.

Председатель Верховного суда (ВС) Айгарс Струпишс планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя ВС еще на один срок.

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На следующей неделе в Латвию вернутся морозы

Выбор редакции 14:18

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Синоптики прогнозируют, что на следующей неделе температура воздуха в Латвии понизится, местами опустившись ниже нуля.

Синоптики прогнозируют, что на следующей неделе температура воздуха в Латвии понизится, местами опустившись ниже нуля.

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Объявленного в розыск на Рождество мужчину нашли мертвым

Важно 14:05

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Государственная полиция 17 января объявила в соцсетях сообщила, что поиски пропавшего в Латгалии Владимира Степанова остановлены. Мужчину нашли мертвым.

Государственная полиция 17 января объявила в соцсетях сообщила, что поиски пропавшего в Латгалии Владимира Степанова остановлены. Мужчину нашли мертвым.

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Кто не получил доступа к гостайне? Снимают с должности исполнительного директора Резекне

Новости Латвии 14:00

Новости Латвии 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) отказала в допуске к государственной тайне одному высокопоставленному муниципальному чиновнику и сократила срок допуска восьми другим. По информации Латвийского телевидения, в допуске могло быть отказано исполнительному директору Резекненского самоуправления, пишет LSM.

Служба государственной безопасности (СГБ) отказала в допуске к государственной тайне одному высокопоставленному муниципальному чиновнику и сократила срок допуска восьми другим. По информации Латвийского телевидения, в допуске могло быть отказано исполнительному директору Резекненского самоуправления, пишет LSM.

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Воруют даже то, что раньше никому не было интересно: Лочмеле предупреждает жителей Золитуде

Важно 13:45

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Политик Регина Лочмеле в группе "Zolitūde Inc. / Золитуде" обратилась к жителям с предупреждением:

Политик Регина Лочмеле в группе "Zolitūde Inc. / Золитуде" обратилась к жителям с предупреждением:

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