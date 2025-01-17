Путин объявил о военных сборах в России

Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ в четверг, 16 января, и вступает в силу со дня опубликования.

В документе скрыты несколько пунктов, предназначенных "для служебного пользования". Из текста неясно, сколько именно резервистов планируют призвать и на какой срок.

Объявление военных сборов - ежегодная плановая процедура. Как поясняет госинформагентство ТАСС, на основе указа Путина мобилизационное управление Минобороны РФ подготовит директиву, которая поступит в военкоматы регионов. После этого начинается рассылка повесток гражданам, находящимся в запасе.